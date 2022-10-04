Каждый девятый - военный! За две недели в Крыму резко выросло число желающих пожениться

Среди женихов в Крыму много военных. Фото: Министерство юстиции РК.

Желающих сыграть свадьбу в Крыму после начала частичной мобилизации резко стало больше. В Министерстве юстиции республики отмечают, что за последние две недели количество свадеб увеличилось на сотню. Рост небольшой, по сравнению с летом, которое традиционно считается свадебным сезоном, отмечают в Минюсте. Однако все еще впереди: о намерении оформить свои отношения заявили в два раза больше крымчан.

- За отчетный период в два раза больше принято заявлений на регистрацию брака – 1205. Больше всего таких документов сформировано в Симферопольском районе, Симферополе, Ялте, Алуште, Керчи, Евпатории, Бахчисарае, Белогорском и Сакском районах, - сообщили в Минюсте РК.

Как уточнили КП-Крым в пресс-службе ведомства, из 810 свадеб, которые на полуострове сыграли за последние две недели, каждый девятый – военный.

- Таких женихов у нас было 90, - отметили в Минюсте.

Мобилизованным в ЗАГСах идут на встречу. Фото: Министерство юстиции РК.

До сих пор в ЗАГСах Крыма действуют кронавирусные ограничения. Расписывают молодоженов всего два раза в неделю - в пятницу и субботу. Однако для мобилизованных здесь сделали исключение. Зарегистрировать брак можно в любой день недели. В ЗАГСах приветствуют тот факт, что дома мужчин будут ждать законные жены.

Но не только количеством поданных заявлений на регистрацию браков удивили последние две недели. В два раза выросло число установлений отцовства. Более двухсот мужчин признали рожденных вне брака детей.

- Большая часть таких записей актов зарегистрирована на ранее составленную запись акта о рождении, меньшая – при регистрации рождения, - сообщили в Минюсте.

Свадьба в Феодосии. Фото: Минюст РК

Символичным стал и выбор имени для новорожденных девочек. Малышек в Крыму с именем Мира теперь стало больше.

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