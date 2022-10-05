«Такой я рисковый пацан»: владелец рыбной фермы из Керчи рассказал, почему решил разводить осетра и окупится ли его бизнес

Два больших бассейна с осетрами открыли для посетителей Фото: Юлия МАРКИНА

Ферма по разведению осетровых заработала в Керчи. Это инвестиционный проект, который не только дал городу новые рабочие места, но, и возможно, позволит возродить былую славу рыбной столицы Крыма, а также развить агротуризм. Уже сейчас на ферме проводят экскурсии для детей и взрослых, на которых рассказывают о тонкостях разведения рыбы. На одной из них побывала и корреспондент «КП».

К открытию фермы ее владелец Сергей Стецюк готовился три года - столько времени необходимо, чтобы осетр набрал вес. Поэтому в бассейнах, которые могут видеть посетители, только трехлетняя рыба (еще малыши, учитывая, что продолжительность жизни осетра более сорока лет.) При этом на продажу идут исключительно самцы. «Девочек» держат отдельно – из них формируют «стадо», которое в будущем будет давать икру. Кстати, пол осетровых определяют с помощью самого настоящего аппарата УЗИ.

- Девочек мы пока не трогаем. Через два месяца будем делать для них зимовку. Вода у самочек должна быть не выше пяти градусов: рыба входит в коматоз, не плывет, а просто стоит. Через три года у них будет икра, - рассказал бизнесмен КП-Крым.

Осетровая ферма расположилась на территории бывшего завода железо-бетонных изделий. В 24-х бассейнах содержится в общей сложности 7 тонн рыбы. Два самых больших водоема специально обустроили для посетителей – гостей встречают березки, плеск воды и пение птиц.

Рыба находится в пресной воде, по составу схожей с природной. Фото: Юлия МАРКИНА

Всю информацию о том, какой должна быть осетровая ферма, предприниматель из Керчи черпал из Интернета. Говорит, сам не рыбак и раньше с рыбой дела не имел. Но, занимаясь металлургией, решить освоить новое направление. При том, что затея, по его мнению, окупится не скоро.

- Доход это дело туманное. Никакого дохода в ближайшие три года я не вижу. Пока одни затраты. Возможно, это и станет основным бизнесом когда-нибудь. Но пока это скорее хобби. Такой я рисковый пацан,- смеясь рассказывает бизнесмен.

Осетровых на ферме Сергея Стецюка четыре вида: русский (он же азовский), сибирский, ленский и стерлядь. По вкусу их мясо практически не отличается (разве что азовский более жирный), зато внешне рыба разнится по окрасу, форме и длине носа. В планах у собственника завести еще и форель.

- Чтобы люди могли сюда прийти, порыбачить и тут же пожарить, - поясняет владелец фермы.

По вкусу осетровые практически ничем не отличаются Фото: Юлия МАРКИНА

Корм для осетровых делают сами. Для этого перерабатывают кукурузу, пшено, костную и рыбную муку, подвергают воздействию температуры в 150 градусов, чтобы полностью убить бактерии, и прессуют в гранулы.

И хотя об открытии предприятия стало известно всего месяц назад, а сама рыба, пусть и выращенная в искусственных водоемах, довольно дорогая (около двух тысяч за килограмм), у производителей уже немало постоянных клиентов. Стейки в вакуумной упаковке расходятся по ресторанам Крыма и раскупаются местными гурманами. В день здесь продают не менее ста килограммов осетра, а в будущем в продаже появится и черная икра.

Осетр - рыба не из дешевых. Фото: Юлия МАРКИНА

Кстати, в Министерстве сельского хозяйства Крыма ранее сообщали, что в 2023 году в Керчи заработает еще одна эко-ферма по выращиванию осетровых. Она будет давать 25 тонн рыбы ежегодно, а сумма инвестиций в проект составит 94 миллиона рублей.

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