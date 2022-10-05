Пользователи приложения РНКБ ежедневно совершают больше 500 тысяч платежей

Фото: rncb.ru

Клиенты крымского банка РНКБ стали активнее использовать мобильное приложение. Удобства очевидны: практически все финансовые операции можно сделать дистанционно: оплата коммунальных платежей, пополнение счета мобильного телефона, перевод денег на другую карту. Кроме того, можно подавать заявки на оформление кредита или открытие депозита. По данным РНКБ, пользователи приложения в среднем совершают больше 500 тысяч платежей в день. В то время как в начале года этот показатель составлял 340 тысяч.

В РНКБ также отметили, что в первый месяц осени пользователи совершили больше 13 миллионов платежей в адрес физлиц (на 25% больше, чем в январе текущего года). Такой прирост в банке связывают с увеличением количества активных пользователей на 15% с начала года. Так, на сегодня «РНКБ 24/7» используют 1,5 миллиона человек.

Развитие финансовой грамотности населения – один из приоритетов работы банка. Благодаря этому клиенты учатся работать с дистанционными каналами обслуживания и получать нужные финансовые услуги вне офиса банка.

Функционал мобильного приложения банка постоянно расширяется. Главное – вовремя его обновлять, когда появляется новая версия. В частности, в 2022 году стало возможно оформлять кредит наличными и обновлять данные на сервисе Госуслуг без посещения офиса банка. Количество поставщиков коммунальных услуг также увеличилось, и теперь пользователь приложения может увидеть по ним задолженность в режиме реального времени.

Чаще всего в приложении клиенты оплачивают коммунальные услуги и пополняют счет мобильного телефона, а также совершают внутрибанковские переводы или пополняют карты.

КСТАТИ

Клиенты РНКБ сейчас осуществляют дистанционно 97% платежей. Если нужно уточнить информацию по банковским продуктам, можно зайти в чат мобильного приложения и получить профессиональную консультацию о продуктах, услугах и тарифах для физлиц.