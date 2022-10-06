КП-Крым и ФСС по республике проведут круглый стол по обеспечению техническими средствами реабилитации посредством электронного сертификата

Спикеры ответят на самые актуальные вопросы
Фото: Архив "КП"
В среду, 12 октября, Государственное учреждение – региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации по Республике Крым совместно с Симферопольским филиалом АО «Издательский Дом «Комсомольская правда» проведет круглый стол на тему «Обеспечение техническими средствами реабифлитации посредством электронного сертификата».
В рамках встречи специалисты расскажут о преимуществах получения технических средств реабилитации посредством электронного сертификата, а также о том, как можно подключиться фармацевтическим организациям и банкам к данной программе, чтобы реализовывать электронный сертификат.
Спикеры:
- Потеряйко Виктория Гарольдовна - управляющий Государственного учреждения - регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации по Республике Крым;
- Бугаёв Сергей Михайлович - заместитель управляющего Государственного учреждения - регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации по Республике Крым;
- Дубовик Александр Владимирович - начальник отдела обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации Государственного учреждения - регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации по Республике Крым;
- Белова Юлия Сергеевна - начальник отдела страхования профессиональных рисков Государственного учреждения - регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации по Республике Крым.
Если Вы и хотите узнать из первых уст об обеспечение техническими средствами реабилитации посредством электронного сертификата или лично задать вопрос специалистам, ждем вас 12 октября (в среду) в 11-00 в конференц-зале № 1 гостиницы «Москва» по адресу г. Симферополь, ул. Киевская, 2.
Аккредитация и запись на мероприятие по телефону: +79788993178, dilyara.halilova@phkp.ru
Количество мест в зале ограничено.
ДЛЯ СПРАВКИ:
Что такое электронный сертификат?
Электронный сертификат - это электронная запись в реестре, которая привязывается к номеру Вашей банковской карты платежной системы МИР, выпущенной любым банком Российской Федерации. Сами денежные средства на карту не перечисляются, а резервируются в Федеральном казначействе, до совершения покупки.
Трансляция будет доступна 12 октября 2022 года с 11:00.