КП-Крым и ФСС по республике проведут круглый стол по обеспечению техническими средствами реабилитации посредством электронного сертификата

Спикеры ответят на самые актуальные вопросы Фото: Архив "КП"

В среду, 12 октября, Государственное учреждение – региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации по Республике Крым совместно с Симферопольским филиалом АО «Издательский Дом «Комсомольская правда» проведет круглый стол на тему «Обеспечение техническими средствами реабифлитации посредством электронного сертификата».

В рамках встречи специалисты расскажут о преимуществах получения технических средств реабилитации посредством электронного сертификата, а также о том, как можно подключиться фармацевтическим организациям и банкам к данной программе, чтобы реализовывать электронный сертификат.

Спикеры:

- Потеряйко Виктория Гарольдовна - управляющий Государственного учреждения - регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации по Республике Крым;

- Бугаёв Сергей Михайлович - заместитель управляющего Государственного учреждения - регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации по Республике Крым;

- Дубовик Александр Владимирович - начальник отдела обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации Государственного учреждения - регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации по Республике Крым;

- Белова Юлия Сергеевна - начальник отдела страхования профессиональных рисков Государственного учреждения - регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации по Республике Крым.

Если Вы и хотите узнать из первых уст об обеспечение техническими средствами реабилитации посредством электронного сертификата или лично задать вопрос специалистам, ждем вас 12 октября (в среду) в 11-00 в конференц-зале № 1 гостиницы «Москва» по адресу г. Симферополь, ул. Киевская, 2.

Аккредитация и запись на мероприятие по телефону: +79788993178, dilyara.halilova@phkp.ru

Количество мест в зале ограничено.

ДЛЯ СПРАВКИ:

Что такое электронный сертификат?

Электронный сертификат - это электронная запись в реестре, которая привязывается к номеру Вашей банковской карты платежной системы МИР, выпущенной любым банком Российской Федерации. Сами денежные средства на карту не перечисляются, а резервируются в Федеральном казначействе, до совершения покупки.

Трансляция будет доступна 12 октября 2022 года с 11:00.