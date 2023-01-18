Ялтинец насмерть забил камнем 81-летнего пенсионера, сдававшего ему жилье

Ялтинский городской суд рассмотрит дело 49-летнего крымчанина, обвиняемого в убийстве 81-летнего пенсионера Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ялтинский городской суд рассмотрит дело 49-летнего крымчанина, обвиняемого в убийстве 81-летнего пенсионера. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Крым.

– Как полагает следствие, в начале июля 2022 года ранее судимый обвиняемый, находясь возле Ливадийской городской больницы, вступил в конфликт с 81-летним мужчиной, у которого ранее арендовал жилье, – говорится в сообщении.

В ходе конфликта мужчина схватил камень и не менее двадцати раз ударил им пожилого человека в область головы, от чего последний скончался.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 («Убийство»). В настоящее время материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что в Крыму осудят 48-летнюю женщину, зарезавшую 60-летнего собутыльника в ходе пьяной ссоры.

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