Росавиация продлила бесполетную зону над Крымом до 16 октября

Фото: пресс-служба аэропорта "Симферополь"

Запрет на полеты в Крым продлится как минимум до 16 октября, сообщили в пресс-службе аэропорта «Симферополь».

- Росавиация продлила режим временного ограничения полетов в аэропорт «Симферополь» до 16 октября 2022 года 03.45 часов по московскому времени, - говорится в сообщении.

Тем, кто желает добраться на полуостров, стоит воспользоваться поездом или автобусом.

Напомним, воздушный порт столицы Крыма временно приостановил работу 24 февраля этого года. С тех пор ограничения на полеты неоднократно продлевали.

Также в Республике Крым и городе Севастополе действует «желтый» уровень террористической опасности. В Республике Крым его недавно в очередной раз продлили до 8 октября.

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