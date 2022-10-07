В Крыму трех участников секты «Свидетели Иеговы»* приговорили к шести годам колонии

Подсудимые были задержаны сотрудниками УФСБ в октябре 2020 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

6 октября Нахимовский районный суд Севастополя вынес приговор троим участникам запрещенной религиозной организации «Свидетели Иеговы»*, которые были задержаны сотрудниками УФСБ в октябре 2020 года.

- Последователи религиозной группы «Свидетели Иеговы»*, деятельность которой признана экстремистской, осуждены к шести годам лишения свободы каждый, - сообщили в пресс-службе суда.

Кроме того, всех троих лишили права заниматься просветительской деятельностью, а также размещать подобные материалы в Интернете.

Напомним, вскоре перед судом предстанет еще один участник ячейки запрещенной в РФ «Свидетели Иеговы»*. С 2017 года мужчина, являясь председателем организации, был активным приверженцем общины. Кроме того, в августе этого года в Севастополе ФСБ задержала двух старейшин данной организации. Они вели свои проповеди через zoom.

*«Свидетели Иеговы» - запрещенная в РФ организация

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