Сенатор от Крыма: «Товары для военных по всей стране должны стоить одинаково»

Цены на товары для военных достигли небывалых высот Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Стоимость военных товаров - бронежилетов, спальников, амуниции, - цены на которые с началом спецоперации взлетели до небес, может быть отрегулирована отдельным постановлением правительства. Такое мнение КП-Крым выразила член Совета Федерации от Крыма Ольга Ковитиди. По мнению сенатора, полномочий Федеральной антимонопольной службы в данном вопросе недостаточно, также, как нет инструментов для воздействия на продавцов у органов исполнительной власти в регионах. Отсюда и рост цен в два, а то и в три раза.

- Цена бронежилета в интернет-магазинах, как мы видим, подскочила с 60 тысяч до 180 тысяч рублей. В то время, как наши граждане по копейкам собирают, чтобы поддержать наших военнослужащих, кто-то просто-напросто пытается на этом заработать. Совершенно очевидно, что это недопустимо, - отметила Ковитиди. - Если говорить о ФАС, то сотрудники антимонопольной службы могут принять меры воздействия только в том случае, если будет обнаружен сговор. Но, я уверена, что урегулировать это можно постановлением правительства, которое может быть издано достаточно быстро. Именно правительство должно установить максимальные цены, по которым должны продаваться указанные товары.

По мнению сенатора, товары для военных по всей стране должны стоить одинаково, как в Крыму, так и в Санкт-Петербурге. Ценовая политика должна быть четко закреплена отдельным документом.

О росте цен на товары военного назначения ранее заявили крымские волонтеры и общественники - те, кто непосредственно закупает необходимое снаряжение и амуницию для военнослужащих, принимающих участие в спецоперации. Как отметил у себя в telegram-канале феодосийский активист Александр Талипов, в крымских магазинах ощутим дефицит спальников, термобелья и термоносков, а на маркетплейсах «цены космос».

- Все подорожало минимум в два раза. Если до начала холодов я покупал спальники за 1900 рублей, то сейчас они стоят 4900. И их ограниченное количество… Даже на длинные молнии, которые нужны, чтобы сшить спальник, цены тоже выросли в 2-3 раза на фурнитуру, - отметил Талипов в эфире телеканала «Крым 24».

Напомним, к закупке снаряжения и обмундирования для добровольцев и мобилизованных в Крыму подключились крупные банки и предприниматели. Как сообщал глава республики Серей Аксенов, для нужд военных передают термобелье, тактические ботинки с утепленными стельками, зимнюю обувь, а также спальные мешки и утепленные резиновые коврики.

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