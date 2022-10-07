Жительница Феодосии похитила 120 тысяч рублей с карты квартиранта, пока он участвовал в СВО

Вдову из Феодосии признали виновной в хищении денег с карты военнослужащего – участника СВО Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

46-летнюю вдову из Феодосии признали виновной в хищении денег с карты военнослужащего – участника специальной военной операции. Об этом сообщает пресс-служба Феодосийского городского суда.

– Согласно установленным судом обстоятельствам, военнослужащий арендовал у феодосийки жилье с сентября 2021 года. В середине февраля 2022 года мужчина уехал в срочную командировку, откуда убыл на специальную военную операцию. В квартире остались его личные вещи, – говорится в сообщении.

В конце марта этого года женщина делала уборку в квартире и нашла на полу между кроватью и холодильником две банковские карты, позволяющие расплачиваться без ввода пин-кода. С 19 по 27 марта феодосийка неоднократно «отоварилась» посредством этих карт в магазинах, нанеся участнику СВО ущерб на общую сумму более 119 тысяч рублей.

Кроме того, женщина была уличена в незаконных махинациях с материнским капиталом.

По совокупности преступлений вдову приговорили к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Также суд обязал ее выплатить потерпевшему имущественный ущерб в полном объеме.

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