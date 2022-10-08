Пожар на Крымском мосту. Фото: соцсети

На Крымском мосту горит цистерна с топливом. Об этом у себя в telegram написал советник главы республики Олег Крючков.

- Предварительно: горит цистерна с топливом на одном из участков. Судоходные арки не повреждены. О причинах и последствиях говорить рано. Ведутся работы по тушению пожара, - сообщил Крючков.

Клубы дыма над Крымским мостом. Фото: соцсети

Пожару предшествовал мощный хлопок, который был слышен во всех районах города. Он прозвучал около 6 утра. Пользователи в соцсетях пишут, что в подъездах жилых домов, расположенных рядом с мостом, треснули стекла. Со стороны моста виден густой черный дым.

Как сообщили КП-Крым в «Упрдор «Тамань», движение по Крымскому мосту временно приостановлено.

- Движение на транспортном переходе через Керченский пролив временно приостановлено. На месте работают автодорожные службы, МЧС РФ, - сообщили в Упрдор Тамань.

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