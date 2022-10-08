На Крымском мосту произошел пожар 8 октября 2022

Пожар на Крымском мосту. Фото: скрин видео соцсети

8 октября на мосту, который соединяет Крымский полуостров с материковой частью России, произошло ЧП – появился довольно внушительный очаг огня и клубы дыма.

- Предварительно: горит цистерна с топливом на одном из участков. Судоходные арки не повреждены. О причинах и последствиях говорить рано. Ведутся работы по тушению пожара, - такое сообщение появилось в 6.54 утра в телеграм-канале советника главы Республики Крым Олега Крючкова.

Официальных данных, что именно происходит на важной дорожно-транспортной артерии, пока нет. Но в соцсетях очевидцы публикуют видео пожара после взрыва цистерны с топливом в районе Крымского моста.

КП-Крым следит за ситуацией.

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