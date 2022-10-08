На Крымском мосту горит цистерна с топливом: что известно на утро 8 октября 2022

Клубы дыма над Крымским мостом. Фото: соцсети

Крымский мост с утра возглавил топ новостей, потому то здесь произошло ЧП - загорелась железнодорожная цистерна с нефтепродуктами.

Жители Керчи, которых в шесть утра разбудил громкий «бабах», делятся в соцсети эмоциями, фотографиями и видео инцидента. Но мы будем опираться только на официальную информацию.

Советник главы Республики Крым Олег Крючков рассказал, что, по предварительным данным, горит цистерна с топливом:

- Судоходные арки не повреждены. О причинах и последствиях говорить рано. Ведутся работы по тушению пожара.

В Упрдор «Тамань», которое обслуживает эту важную дорожную артерию, сообщили:

- Движение на транспортном переходе через Керченский пролив временно приостановлено. На месте работают автодорожные службы, МЧС РФ.

Чуть позже Олег Крючков разместил в своем телеграм-канале такую информацию:

- На подъездах к Крымскому мосту в связи с перекрытием транспортного перехода для водителей разворачивают пункты питания и обогрева.

Советник Сергея Аксенова также отметил, что регион обеспечен запасом горючего и продовольствия. Да и паромная переправа ждет команды, чтобы начать работу:

- Все логистические схемы на случай ЧС отработаны.

По официальным данным пострадавших в результате инцидента нет.

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