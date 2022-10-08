Туристов временно разместили в гостиницах Симферополя Фото: Виталий ПАРУБОВ

В сообщении с Крымом на 8 октября 2022 задействовано 11 составов. Пять из них ходили в направлении полуострова и шесть обратно. Сейчас, по данным перевозчика «ГрандСервисЭкспресс», составы, следующие в Крым, перенаправлены в Анапу. Это состав № 169 «Санкт-Петербург – Симферополь», №28 «Москва-Симферополь», №75 «Омск-Симферополь» и №166 «Москва-Симферополь». График движения поездов в Крым изменился 8 октября из-за ЧП.

Решение маршруту поезда 7 Санкт-Петербург – Севастополь (отправление 17.20 из СПб) компания-перевозчик примет позже.

Поезд №142 «Симферополь-Пермь» отменили на участке от Симферополя до Ростова. От Ростова состав пройдет до Перми, но, вероятно, с задержками. Из крымской столицы этот состав перенаправили в Феодосию. Пассажиров размещают в отелях и пансионатах.

Кроме того, на участке от Симферополя до Ростова отменен поезд №374 «Симферополь-Смоленск». Пассажиров временно разместят в крымской столице. От Ростова до Смоленска состав будет идти с задержками.

Также в «ГрандСервисЭкспресс» отметили, что уже сегодня вечером будут отправлены поезда: Симферополь-Москва, который должен отправиться в 17.10 из крымской столицы, Симферополь-Кисловодск (отправление в 19.57), Севастополь – Санкт-Петербург (отправление в 17.15) и Евпатория – Москва (отправление в 22.20 из Севастополя).

Напомним, 8 октября на автомобильной части моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля. После этого произошло возгорание топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего в направлении Крыма. Обрушились два автомобильных пролета. Как сообщил советник главы РК Олег Крючков, арочная часть моста не пострадала, все повреждения будут оперативно восстановлены. Главное следственное управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело.

Ранее председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов заявил, что пожар – дело рук украинских националистов. Железнодорожное сообщение по Крымскому мосту было временно приостановлено.

Керченская паромная переправа находится в готовности к запуску в связи с перекрытием Крымского моста.

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