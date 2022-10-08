В Крыму стало известно количество и время начала работы паромов через Керченский пролив

Паромы будут перевозить людей и машины через Керченский пролив. Фото: архив КП
Пресс-служба Минтранс России дала полный расклад по паромам в Керчи, которые должны улучшить транспортную ситуацию после ЧП на Крымском мосту, произошедшее 8 октября.
В Telegram-канале ведомства дали полный расклад по морскому транспорту:
- не позднее утра 9 октября начнут работу два автомобильных парома общей вместимостью до 50 автопоездов, в том числе паром «Керченский 2»;
- 12 октября должны прибыть Три железнодорожных парома, один из которых вместимостью 30 вагонов;
- 15 октября ожидается два парома на 45 и 50 вагонов
- с вечера 8 октября готовы приступить к работе, если возникнет нужда, три пассажирских судна вместимостью 100, 200, и 250 человек.
Напоминаем, что днем 8 октября выстроились в очередь на Керченской паромной переправе сотни машин. Ведь Крымский мост рано утром закрыли для транспорта, потому что там было повреждено два автомобильных пролета. Причиной повреждений стал взрыв фуры, который привел к возгоранию семи железнодорожных цистерн с топливом.
В Следственном комитете рассказали, что в результате ЧП на Крымском мосту погибли три человека.
В настоящее время для легковушек и автобусов на Крымском мост открыли движение, но большегрузы направляют на паром.
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