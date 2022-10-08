В Крыму стало известно количество и время начала работы паромов через Керченский пролив

Паромы будут перевозить людей и машины через Керченский пролив. Фото: архив КП

Пресс-служба Минтранс России дала полный расклад по паромам в Керчи, которые должны улучшить транспортную ситуацию после ЧП на Крымском мосту, произошедшее 8 октября.

В Telegram-канале ведомства дали полный расклад по морскому транспорту:

- не позднее утра 9 октября начнут работу два автомобильных парома общей вместимостью до 50 автопоездов, в том числе паром «Керченский 2»;

- 12 октября должны прибыть Три железнодорожных парома, один из которых вместимостью 30 вагонов;

- 15 октября ожидается два парома на 45 и 50 вагонов

- с вечера 8 октября готовы приступить к работе, если возникнет нужда, три пассажирских судна вместимостью 100, 200, и 250 человек.

Напоминаем, что днем 8 октября выстроились в очередь на Керченской паромной переправе сотни машин. Ведь Крымский мост рано утром закрыли для транспорта, потому что там было повреждено два автомобильных пролета. Причиной повреждений стал взрыв фуры, который привел к возгоранию семи железнодорожных цистерн с топливом.

В Следственном комитете рассказали, что в результате ЧП на Крымском мосту погибли три человека.

В настоящее время для легковушек и автобусов на Крымском мост открыли движение, но большегрузы направляют на паром.

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