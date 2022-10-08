Удобно и безопасно: основные преимущества использования виртуальных карт

Функционал у виртуальной карты такой же, как и у обычной. Фото: rncb.ru

С пластиковыми банковскими картами, знаком, пожалуй, каждый. Но цифровые технологии не стоят на месте, и банки предлагают открыть клиентам виртуальные карты. Это полноценный аналог привычных платежных средств, только без пластикового носителя. У цифровой карты есть такие же данные, как и у физической, - номер, срок действия и CVC-код. Открыть ее можно в мобильном приложении. Обычно это занимает не больше нескольких минут. КП-Крым разобралась, в чем удобство использования виртуальных карт.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Чаще всего такие карты используют для онлайн-шопинга. Конечно, опытные интернет-пользователи практически не попадаются на уловки мошенников, но современные жулики зачастую делают сайты-дублеры настолько качественными, что их не отличить от оригинала. Поэтому рассчитываться в интернете виртуальной картой зачастую безопаснее, чем пластиковой. Перед оплатой товара вы переводите на виртуальный счет нужную сумму денег, в то время как большая часть зарплаты/сбережений будет лежать на другом счете. Если мошенники и выманят данные виртуальной карты, то к ним в руки попадет только сумма, которая находилась на том счете.

Чтобы данные виртуальной карты не утекли в сеть, нужно позаботиться о безопасности мобильного телефона: не посещать подозрительные сайты, загружать официальные приложения, установить хороший антивирус. А еще не устанавливайте на смартфон приложения для удаленного доступа к устройству и не сообщайте никому данные карты. Чтобы быть уверенными в сохранности средств на карте, можно подключить смс-информирование. Тогда на смартфон будут приходить сообщения обо всех финансовых операциях.

БОНУСЫ И КЕШБЭКИ

Владельцы виртуальных карт могут получать бонусы и кешбэк от банка, партнеров и платежной системы «Мир». Так, по цифровой карте можно оплачивать туры и проживание в отелях и получать на карту до 20% от потраченного в рамках туристического кешбэка. Бонусы от банков тоже никто не отменял. Например, владельцы цифровых карт РНКБ автоматически становятся участниками программы лояльности. Они могут увеличить процентную ставку по вкладу на 1,35%, просто расплачиваясь картой за покупки в течение месяца. Кроме того, заемщики, оформившие кредит наличными, могут снизить процент годовых на 1,5%, а по ипотеке — на 0,3%.

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ

Все финансовые операции, которые вы совершаете с помощью банковского пластика, можно осуществлять и с помощью виртуальной карты. Это не только интернет-покупки, но и оплата коммунальных услуг, пополнение счета мобильного телефона, открытие депозита. Оплачивать покупки в супермаркете и проезд в общественном транспорте можно с помощью смартфона, установив приложение Mir Pay.

КАК ПОПОЛНИТЬ КАРТУ

Пополнить баланс карты можно через терминалы самообслуживания и банкоматы с функцией внесения наличных. Также можно перевести деньги с другой карты с помощью мобильного приложения.