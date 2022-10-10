Сотрудников мэрии Симферополя, задержанных за взятку в 270 тысяч рублей, отправили под домашний арест

Чиновники планировали получить деньги от коммерсанта. Фото: пресс-служба СК по Крыму и Севастополю

Четверым сотрудникам симферопольской мэрии, задержанных по подозрению во взяточничестве, отправили под домашний арест. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма, им предъявили обвинение по двум пунктам пятой части статьи 290 УК РФ (Получение взятки группой лиц по предварительному сговору в крупном размере).

Речь идет об инциденте, произошедшем в сентябре этого года. По версии следствия, начальник департамента административно-технического контроля симферопольской мэрии пообещал одному из бизнесменов «закрыть глаза» на незаконно установленные торговые точки. За это у коммерсанта попросили взятку в 270 тысяч рублей. Задействованы в преступной схеме были и трое подчиненных чиновника - начальники двух отделов и главный специалист.

Преступный план не сработал - нечистые на руку сотрудники мэрии были задержаны полицейскими. Фото: пресс-служба МВД РК

- При получении денежных средств они были задержаны сотрудниками МВД России по Республике Крым, - отметили в пресс-службе крымской прокуратуры.

Сейчас всем четверым нечистым на руку сотрудникам мэрии крымской столицы предъявлено обвинение. На данный момент их поместили под домашний арест.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Четверым сотрудникам мэрии Симферополя предъявили обвинения в получении крупной взятки

Взяткодатель надеялся на их покровительство в несанкционированной торговле без разрешительных документов (подробнее)