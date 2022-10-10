Сейчас на въезде и выезде второй день тянется огромная пробка. Фото: Дмитрий СТЕШИН

После ЧП на Крымском мосту движение через Керченский пролив пришлось временно ограничить. К счастью, из-за взрыва несущие конструкции моста не пострадали, поэтому к вечеру субботы 8 октября уже было запущено движение для автомобилей, а также железнодорожное сообщение.

Для того, чтобы переправлять людей с одного берега на другой, пришлось буквально возрождать Керченскую паромную переправу, которая окончательно перестала осуществлять перевозки осенью 2020 года - сказалось падение спроса из-за запуска Крымского моста. Восстановить работу законсервированного объекта удалось за считанные часы, благодаря стараниям сотрудников Керченского порта.

Сейчас на въезде и выезде второй день тянется огромная пробка. Люди по несколько часов ждут своей очереди, чтобы, наконец-то, оказаться дома.

Как рассказали КП-Крым на горячей линии Керченской паромной переправы, для удобства пассажиров и водителей сотрудники создали несколько чатов и групп, в которых они могут задавать вопросы и получать актуальную информацию. Но поток звонков сейчас настолько большой, что у них постоянно перегружена телефонная линия.

По данным министерства транспорта Крыма, сейчас между полуостровом и Краснодарским краем курсируют два парома и пассажирский катер. Правда, в открытом доступе пока есть расписание лишь одного из паромов - «Керченский-2», а вот данных о движении «Лаврентия» пока не найти. На горячей линии корреспонденту «Комсомолки» рассказали, что судна отправляются с интервалом примерно в один час.

Фото:Телегам-чат Крым - Порт Кавказ || Крымский мост || Паромная переправа

До конца недели для перевозок планируется задействовать еще два парома.

Фото:Телегам-чат Крым - Порт Кавказ || Крымский мост || Паромная переправа

- Большегрузные автомобили (фуры) перевозятся со сортировочной площадки (бывший аэропорт Керчь), где по месту поступления формируются партии для погрузки на паром. Малотоннажные грузовые авто и пассажиры перевозятся из порта «Крым». Перевозка паромами осуществляется бесплатно, - отметили в Минтрансе РК.

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