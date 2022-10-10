Власти Крыма инициируют закон, запрещающий выезд из России мужчинам, состоящим на воинском учете

Крымский парламент планирует внести предложения по поправкам в федеральные законы, касающиеся частичной мобилизации Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Крымский парламент прорабатывает вопрос запрете на выезд из страны во время частичной мобилизации для мужчин, состоящих на воинском учете без разрешения военных комиссариатов. Как сообщил спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов в своем Tg-канале, из всех людей, покинувших страну после объявления частичной мобилизации, очень мало человек сделали это по уважительной причине.

- Также предлагается внести изменения в федеральный закон «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием». Здесь предлагается вносить беглецов в реестр лиц, находящихся под иностранным влиянием, - отметил парламентарий.

В этот же реестр могут попасть и те, кто публично осуждает россиян, уже выполняющих свой долг перед Родиной. Кроме того, туда же попадут и «подначивающие» граждан РФ избегать частичной мобилизации.

Как подчеркнул Владимир Константинов, тех, кто был привлечен в уголовной ответственности о дискредитации российской армии и уклонению от службы, необходимо лишить права голосовать и избираться на срок до 10 лет после погашения судимости.

- Это справедливо само по себе и честно по отношению к тем нашим согражданам, которые сражаются на фронтах СВО. Те, кто с честью выполняет свой гражданский долг, должны ощущать поддержку общества и государства, а те, кто от него бежит - общественное осуждение и поражение в правах, - заключил спикер Госсовета Крыма.

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