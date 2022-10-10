Поврежденную опору Крымского моста планируют восстановить до конца этой недели

Сколько времени потребуется для полного восстановления моста, пока неизвестно. Фото: Инфоцентр "Крымский мост"

Повреждения на опоре Крымского моста, которые произошли после теракта 8 октября, планируют устранить до конца текущей недели. Об этом сообщил зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

- Со вчерашнего утра ведут работу водолазы, которые проверяют опоры моста. В результате диагностики выявлена необходимость устранения повреждений деформационного шва на одной из опор. Предварительный срок устранения повреждений опоры - конец этой недели, - заявил зампредседателя правительства.

По его словам, анализ тяжести нанесенных повреждений еще продолжается.

- Предварительно видим необходимость замены двух пролетов, но уже в первый же день силами Крымской железной дороги восстановлено движение по одной полосе и грузовых, и пассажирских поездов. На доставку грузов и пассажиров ремонтные работы не влияют. Движение грузовых автомобилей и автобусов организовано с помощью паромной переправы, - заявил Марат Хуснуллин.

Также было отмечено, что МВД, ФСБ и Минтрансу РФ было дано поручение мобилизовать дополнительные силы, чтобы сократить время ожидания проверки на подъезде к мосту.

Марат Хуснуллин добавил, что работы по восстановлению повреждений ведутся круглосуточно, рабочие трудятся в две смены. Всего задействовано 150 человек. В течение трех дней будет готов план-график демонтажа поврежденных конструкций.

Напомним, 8 октября произошел взрыв на Крымском мосту. Позже президент РФ Владимир Путин назвал произошедшее терактом, который организовали украинские спецслужбы. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин отметил, что в организации теракта участвовали не только украинские спецслужбы, но и граждане России и зарубежных стран, так как грузовик, в котором нашли взрывчатку, двигался по маршруту Болгария - Грузия - Армения - Северная Осетия - Краснодар.

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