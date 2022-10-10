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Общество10 октября 2022 15:23

Поврежденную опору Крымского моста планируют восстановить до конца этой недели

Зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин заявил, что анализ тяжести нанесенных повреждений еще продолжается
Надежда ДАЦЮК
Надежда ДАЦЮК
Сколько времени потребуется для полного восстановления моста, пока неизвестно. Фото: Инфоцентр "Крымский мост"

Сколько времени потребуется для полного восстановления моста, пока неизвестно. Фото: Инфоцентр "Крымский мост"

Повреждения на опоре Крымского моста, которые произошли после теракта 8 октября, планируют устранить до конца текущей недели. Об этом сообщил зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

- Со вчерашнего утра ведут работу водолазы, которые проверяют опоры моста. В результате диагностики выявлена необходимость устранения повреждений деформационного шва на одной из опор. Предварительный срок устранения повреждений опоры - конец этой недели, - заявил зампредседателя правительства.

По его словам, анализ тяжести нанесенных повреждений еще продолжается.

- Предварительно видим необходимость замены двух пролетов, но уже в первый же день силами Крымской железной дороги восстановлено движение по одной полосе и грузовых, и пассажирских поездов. На доставку грузов и пассажиров ремонтные работы не влияют. Движение грузовых автомобилей и автобусов организовано с помощью паромной переправы, - заявил Марат Хуснуллин.

Также было отмечено, что МВД, ФСБ и Минтрансу РФ было дано поручение мобилизовать дополнительные силы, чтобы сократить время ожидания проверки на подъезде к мосту.

Марат Хуснуллин добавил, что работы по восстановлению повреждений ведутся круглосуточно, рабочие трудятся в две смены. Всего задействовано 150 человек. В течение трех дней будет готов план-график демонтажа поврежденных конструкций.

Напомним, 8 октября произошел взрыв на Крымском мосту. Позже президент РФ Владимир Путин назвал произошедшее терактом, который организовали украинские спецслужбы. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин отметил, что в организации теракта участвовали не только украинские спецслужбы, но и граждане России и зарубежных стран, так как грузовик, в котором нашли взрывчатку, двигался по маршруту Болгария - Грузия - Армения - Северная Осетия - Краснодар.

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