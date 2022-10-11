Задушил и закопал в сарае: в Крыму сельчанин убил жену и заявил, что она уехала

Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю

В Крыму раскрыли загадочное исчезновение жительницы одного из сел Джанкойского района, которая перестала выходить на связь в марте этого года. Как сообщили в пресс-службе крымского Следкома, женщину нашли мертвой в собственном дворе.

Весной в полицию с тревожным сообщением о пропаже обратилась дочь пострадавшей. Полицейские начали отрабатывать различные версии произошедшего, устанавливать возможные причины ухода и опрашивать родственников и друзей пропавшей. 61-летний супруг женщины сообщил, что она якобы уехала по своим делам. Однако время шло, а крымчанка на связь так и не выходила.

В то же время расследование продолжалось, и силовикам удалось собрать улики, указывающие на причастность мужчины к исчезновению его жены.

- Под тяжестью представленных доказательств мужчина признался в совершении особо тяжкого преступления, указав место сокрытия тела и рассказав об обстоятельствах убийства, - говорится в сообщении.

Он сообщил полицейским, что в ночь на 2 марта в их доме разыгралась ссора. Как это часто бывает, супруги что-то не поделили, однако в процессе мужчина не совладал с собой и задушил женщину. Бездыханное тело он закопал в сарае на территории их дома.

- Организованы все необходимые неотложные следственные действия, назначены соответствующие экспертизы. По ходатайству следователя судом обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - добавили в Следкоме.

Расследование продолжается.

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