Изменения, которые мы наблюдаем на рынке недвижимости в Крыму, характерны для многих регионов России Фото: Архив "КП"

Цены на жилье в Крыму продолжают падать. С каждым днем на сайте популярного сервиса объявлений эксперты отмечают понижение, которое касается абсолютно всех сегментов – как эконом, так и элитных домов и квартир. О тенденциях и стоимости жилья рассказал коммерческий директор «Авито Недвижимости» Николай Попов и руководитель агентства недвижимости Юлия Рубцова.

СНИЖЕНИЕ СПРОСА

По словам Николая Попова, все последние изменения, которые мы наблюдаем на рынке недвижимости в Крыму, характерны для многих регионов России. Виной всему опасения людей в связи с непростой геополитической обстановкой. Это обстоятельство провоцирует резкое снижение спроса. Но именно в такие моменты можно выгодно улучшить жилищные условия. Так, за последний месяц новостройки в Симферополе подешевели на 7-10%, однако спрос на первичную недвижимость вырос на 1%, а новостройки в Севастополе подешевели на 0,2%.

- Спрос на новостройки в России на «Авито Недвижимости» по итогам последних трех месяцев вырос на 1% по сравнению со вторым кварталом этого года. Больше всего интерес повысился к объектам с четырьмя комнатами и более (+7%), двухкомнатным квартирам и вариантам со свободной планировкой (оба прибавили по 3%). Чуть меньше - к «трешкам» (+2%) и «однушкам» (+0,2%), - рассказывает эксперт.

Сейчас во многих курортных городах можно найти хорошую обустроенную квартиру с ремонтом по 130-150 тысяч рублей за квадратный метр, однако еще несколько месяцев назад цена за «квадрат» могла достигать 200 тысяч рублей.

ВЕРНУЛИСЬ НА ГОД НАЗАД

Как рассказала КП-Крым директор одного из агентств недвижимости Симферополя Юлия Рубцова, сейчас цены на квартиры и частные дома полностью идентичны с прошлогодними показателями. В среднем, за последний месяц по всему полуострову рынок недвижимости стал доступнее на 10-15%, а за полгода – на 20-25%.

АРЕНДА ПОДЕШЕВЕЛА

Не менее интересен и рынок аренды. По данным «Авито Недвижимости», в сентябре этот показатель в среднем составлял 25 000 рублей в месяц, что на 3000 - 5000 дешевле, чем в августе.

Сейчас средняя цена на съем колеблется в пределах от 18 до 25 тысяч рублей по всему полуострову. Так, арендовать квартиру в Евпатории в среднем можно за 17-20 тысяч рублей, в Судаке за 22 тысячи, в Алуште и Севастополе – за 23 тысячи. Самое дороге жилье в Симферополе и Ялте. В этих городах стоимость аренды в среднем от 23 до 25 тысяч рублей.

- Стоимость аренды коррелирует с числом комнат. Исключение составляют Керчь и Алушта, где студии стоят дороже, чем «однушки». Снижение или стагнация цен связаны с ростом предложения и, соответственно, увеличением конкуренции на рынке долгосрочной аренды квартир. Во-первых, на рынок вышли «инвестиционные квартиры», приобретенные на волне ажиотажного спроса в период действия в 2020-2021 годах льготной ипотеки с господдержкой. Помимо этого, на рынке долгосрочной аренды представлены квартиры, владельцы которых не хотят продавать их в настоящий момент, в условиях падения спроса и, соответственно, цен, - отметил Попов.

ПОКУПАТЬ ИЛИ НЕ ПОКУПАТЬ?

Эксперты признаются, что ценовая ситуация на рынке жилья на данный момент находится в начале изменений, поэтому пока о стабилизации цен на недвижимость говорить рано. Но откладывать покупку квартиры тоже не стоит, ведь вполне вероятно, что в скором времени цена вновь взлетит до заоблачных отметок.

- Ситуация в мире показала: рынок оказался очень уязвимым к внешним обстоятельствам. Цены напрямую зависят от различных провокаций, поэтому рассматривать покупку квартиру в качестве инвестиции в ближайшее время не стоит, но вкладываться в жилье в случае необходимости лучше именно сейчас, - заключила Юлия Рубцова.

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