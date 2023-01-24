Поиск хосписов и домов престарелых: ТОП-3 тематических сервиса

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Хосписы и дома престарелых – тема, о которой не хотят или боятся говорить. Тем не менее, именно эти места зачастую становится местом, где человеку оказывают необходимую медицинскую, социальную, психологическую и духовную помощь, независимо от его возраста и заболеваний.

Обращение в хоспис или геронтологический центр – решение индивидуальное. В некоторых случаях медико-социальные центры – это максимально безопасное (для пациента и его окружения), где человек может жить комфортно и достойно.

Справедливости ради отметим, что условиях содержания в разных хосписах и геронтологических центрах разные – где-то лучше, где-то хуже. Важно трезво подойти к выбору заведения, отталкиваясь не только от цены и местоположения.

При выборе хосписа или дома престарелых проконсультируйтесь с лечащим врачом и убедитесь, что в выбранном центре будет оказываться квалифицированная медицинская помощь.

Сервис для поиска хосписов

В хосписах оказывают помощь тяжело и неизлечимым больным, которые требуют особого ухода и круглосуточного внимания персонала. В домашних условиях делать это очень непросто. В хосписах в приоритет ставят облегчение состояние, купирование симптомов, психологическую поддержку, создание условий, сравнимых с домашними.

Наряду с государственными хосписами есть и частные учреждения. Они размещают пациентов на платной основе, но условия в них могут быть лучше.

Сравнить стоимость размещения в хосписах, их местоположение и специализацию вы можете на сайте hospis-v-moskve.ru.

Хосписы для лежачих больных

Отдельная категория центров – это хосписы для лежачих больных. Такой группе пациентов требуется особая помощь, оснащение в комнатах проживания и терапия. К сожалению, в домашних условия обеспечивать круглосуточный и квалифицированный уход возможно далеко не всегда.

Выбирать хоспис следует не только по цене размещения в сутки, но и по специализации, учитывающей болезнь и состояние (в том числе инвалидность и мобильность) пациента.

Сравнить хосписы Москвы для лежачих больных и подобрать учреждение, соответствующее требованиям и бюджету, вы можете на тематическом сайте-агрегаторе: хосписы-для-лежачих-больных.рф.

Подбор дома престарелых

Задача дома престарелых – не только создать комфортные условия для проживания людей преклонного возраста. Хороший дом престарелых – это место, где стараются продлить активное долголетие, разнообразить жизнь постояльцев, создать условия для хобби, общения, новых знакомств. Подобный центр становится решением не только для тех, кто требует особого ухода, но и людей в возрасте, оказавшихся в социальной изоляции.

Обратите внимание, что разные дома престарелых специализируются на размещении людей с разными возрастными и хроническими заболеваниями, а также разным уровнем мобильности.

Сравнить цены на дома престарелых (посуточное или помесячное размещение) в Московской области вы можете на сайте: dom-dolgoletiya.ru.

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