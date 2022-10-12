В Крыму экс-полицейский получил срок за сбитого насмерть человека, которого в тумане принял за собаку

Смертельное ДТП произошло ранним декабрьским утром Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Крыму вынесли приговор 52-летнему экс-сотруднику МВД за смертельное ДТП, из-за которого он пытался покончить с собой. Об этом сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда.

Туманным декабрьским утром 2020 года 52-летний теперь уже бывший полицейский ехал на работу. Объезжая стаю бродячих собак, мужчина вырулил на встречную полосу, где увидел чей-то силуэт, и резко затормозил. Выйдя из машины, он оглянулся, но ничего вокруг не увидел, сел обратно и уехал.

Позже, когда он узнал, что под колеса его авто попал человек, впоследствии скончавшийся на месте, бывший оперативник от растерянности предпринял неудачную попытку покончить жизнь самоубийством.

- В судебном заседании подсудимый свою вину признал частично. Суд квалифицировал действия подсудимого как нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, - сообщили в пресс-службе суда.

В суде также учили и то, что он покинул место ДТП, оставив пострадавшего без помощи. В результате мужчину приговорили к 5 годам и 7 месяцам в колонии-поселении с лишением водительских прав на 2 года и 6 месяцев.

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