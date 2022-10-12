Особенности быстрых займов: если деньги нужны 24/7

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В Сети работает масса сервисов МФО, у которых можно оформить круглосуточный заем и получить его в относительно сжатые сроки. В каких случаях оправдано обращаться к ним за помощью, как оформить заем, и о каких особенностях «быстрых кредитов» стоит помнить?

Особенности быстрых займов

МФО – это особый тип кредиторов, которые быстро рассматривают заявки, выдвигают заниженные бюрократические требования к оформлению (по сравнению с банками) и могут переводить суммы займа на карту или электронные кошельки.

В то же время кредиторы не являются меценатами, и деньги они дают с целью заработать и учитывая возможные риски для себя. Так, любой быстрый заем с большой долей вероятности будет не таким выгодным в плане процентов по сравнению с банковскими программам, а суммы и сроки кредита будут не такими большими.

Поэтому если деньги нужны не срочно, вы можете отложить покупку или траты, у вас есть время оформить потребительский кредит в банке или занять деньги у родных, если вы можете не занимать деньги вообще – возможно, вам лучше так и поступить.

Когда оправдано брать быстрый заем

Есть жизненные ситуации, когда деньги нужны срочно, в том числе ночью или на выходных, когда банки не работают, когда нужно получить суммы на карту или счет в течение нескольких часов. Например:

1. Для покупки лекарств

2. Срочный ремонт

3. На продукты питания

4. Билет на поезд или автобус, чтобы уехать домой

5. Другие непредвиденные расходы, которые невозможно отложить

В этом случае взвесьте все «за и против», и если вас устраивает сумма переплаты по процентам, вы можете подавать заявку на срочный кредит.

Рекомендуется взять заем только в том случае, если вы сможете его быстро погасить или, по крайней мере, не пропустить платежи по согласованному графику. Иначе штрафы и пени будут серьезными.

Как взять быстрый заем

Во-первых, найдите аккредитованную организацию с хорошей репутацией. К сожалению, в сегменте МФО, как онлайн, так и в формате наземных офисов, много недобросовестных организаций, которые навязывают скрытые платежи и комиссии, затягивают с переводом средств после оформления договора, придумывают необоснованные штрафы, продают личные данные клиентов третьим лицам и так далее.

Во-вторых, внимательно изучите требования МФО к заемщикам. Несмотря на то, что требования к клиентам у таких организаций небольшие, они все равно есть – как в плане кредитной истории, так доходов, прописки, возраста заемщика и так далее.

В-третьих, изучите условия займа на нужную сумму и срок. Вам обязательно должны сообщить общую сумму переплаты и обозначить график платежей. Не помешает узнать о возможности пролонгации займа и размере штрафов на всякий случай.

Наконец, рекомендуется брать срочный кредит на минимально возможную сумму и, если это согласовано, с возможностью досрочного погашения. Так вы переплатите меньше.

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