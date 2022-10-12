Сергей Аксенов допустил временный перевод школьников в Крыму на дистанционку

В последние дни в Крыму участились случаи анонимных угроз, из-за которых проводится эвакуация в учебных учреждениях Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Глава Республики Крым Сергей Аксенов не исключил, что в ближайшее время школьников могут перевести на дистанционное обучение в целях безопасности. Об этом он сообщил в среду на совещании по ситуации в муниципалитетах Крыма.

- Завтра с утра в рамках антитеррористической комиссии примем решение о режиме работы школ с учетом того, что много звонков, но это все практически фейковые звонки, по минированию учебных учреждений, учреждений здравоохранения, в том числе и других центров. <…> По детям - возможно, завтра примем решение о переводе на дистанционное на какое-то время, - сказал Аксенов.

Напомним, в последние дни в Крыму вновь стали получать ложные сообщения о минировании учебных учреждений. Так, третий день подряд в школах Керчи срывается учебный процесс из-за анонимных угроз и последующей эвакуации. То же касается и детских садов города. Аналогичная ситуация 11 октября сложилась в Феодосии и Симферополе. После проверки силовики не обнаружили угрозы, однако учебный процесс в который раз был сорван, а детей отпустили домой.

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