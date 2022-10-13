КП-Крым и ФСС по Республике Крым провели круглый стол по обеспечению техническими средствами реабилитации посредством электронного сертификата

Начиная с 2021 года, для того, чтобы приобрести средства реабилитации, граждане с инвалидностью могут воспользоваться электронным сертификатом Фото: Виталий ПАРУБОВ

12 октября в гостинице «Москва» прошла пресс-конференция, которая была организована Симферопольским филиалом «Комсомольской правды» совместно с Фондом социального страхования Республики Крым. За круглым столом гости и спикеры обсудили вопросы обеспечения граждан с инвалидностью средствами реабилитации посредством электронного сертификата. Так, в обсуждении приняли участие представители Министерства труда и социальной защиты граждан Крыма, руководители региональных общественных организаций граждан с инвалидностью, представители банков и фармацевтических фирм.

Гости и спикеры обсудили преимущества новой системы Фото: Виталий ПАРУБОВ

Начиная с 2021 года, для того, чтобы приобрести средства реабилитации, граждане с инвалидностью могут воспользоваться электронным сертификатом. Об этом в своем приветственном выступлении сообщила управляющий Государственного учреждения регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации по республике Виктория Потеряйко. По ее словам, на сегодняшний день на полуострове инвалидность имеют около 130 тысяч человек.

- Ежегодно в Фонд социального страхования обращается около 12 тысяч человек за обеспечением техническими средствами реабилитации. Ранее граждане могли приобретать такие средства самостоятельно, после чего обращались за компенсацией. Теперь же есть возможность приобрести средства реабилитации посредством электронного сертификата, который не заменяет, а, скорее, дополняет уже существующие способы, - отметила Виктория Гарольдовна.

Потеряйко Виктория Гарольдовна Фото: Виталий ПАРУБОВ

Однако, несмотря на очевидное удобство и плюсы приобретения средств реабилитации при помощи электронного сертификата на сегодняшний день, по словам Потеряйко, инновационной услугой в республике успели воспользоваться всего 1% граждан с инвалидностью.

- Несомненно, это более удобный способ приобретения средств реабилитации, поскольку людям с инвалидностью не приходиться приобретать товар за свой счет, а затем ждать какое-то время возмещения со стороны Фонда. В случае использования электронного сертификата покупка будет производиться за счет средств, находящихся на карте МИР, перечисляет которые Фонд социального страхования, - сообщила управляющая Фондом социального страхования Российской Федерации по Республике Крым.

В тоже время по словам заместителя управляющего Государственного учреждения регионального отделения Фонда социального страхования РФ по РК Сергея Бугаева, действие электронного сертификата практически полностью аналогично принципу работы банковской карты, поэтому не нужно прилагать усилия для того, чтобы его активировать.

Бугаёв Сергей Михайлович Фото: Виталий ПАРУБОВ

- Для гражданина электронный сертификат работает как банковская карта, позволяющая мгновенно оплатить товар, если он соответствует рекомендациям медико-социальной экспертизы. Для того чтобы воспользоваться сервисом необходимо найти в каталоге на сайте Фонда социального страхования необходимую позицию из уже имеющихся там 5 850 товаров. Потом найти поставщиков у себя в городе или же онлайн поставщиков, осуществляющих доставку в Крым. Сравнить цены на необходимый товар, узнать текущую предельную стоимость электронного сертификата на товар в регионе и подать заявление на сертификат через портал «Госуслуги» или филиал регионального отделения Фонда социального страхования. Оформить сертификат можно дистанционно, для чего необходимо только заявление и реквизиты карты МИР, - рассказал Бугаев.

Также в пользу приобретения средств реабилитации посредством электронного сертификата, по словам Бугаева, говорят, как простота оформления господдержки через портал «Госуслуг», так и скорость совершения самой покупки.

Белова Юлия Сергеевна Фото: Виталий ПАРУБОВ

- Выбор, покупать ли средства реабилитации самостоятельно или воспользоваться электронным сертификатом - остаётся за гражданином. Однако в пользу сертификата говорит скорость совершения покупки, в момент которой можно воспользоваться господдержкой, индивидуальность - то есть можно купить именно то изделие, которое нравится, и, наконец, всю покупку можно оформить, не выходя из дома, подав соответствующее заявление на портале «Госуслуг», - отметил спикер.

Удобство электронного сертификата в том, что электронная запись в реестре привязывается к номеру Вашей банковской карты платежной системы МИР, выпущенной любым банком Российской Федерации. Сами денежные средства на карту не перечисляются, а резервируются в Федеральном казначействе, до совершения покупки.