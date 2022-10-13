Сергей Аксенов: перевода школ на дистанционное обучение в Крыму не будет

Несмотря на сообщения с угрозами, школьники в Крыму будут учиться очно. Фото: Сергей Аксенов/tg
Учебный процесс в школах Крыма продолжится в штатном режиме, перевода на дистанционный формат не будет. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов по итогам внеочередного заседания Антитеррористической комиссии. Оно было посвящено участившимся сообщениям о минировании школ и детских садов на полуострове.
- Все школы находятся под контролем правоохранительных органов. Руководство образовательных учреждений работает согласно полученным инструкциям. Проводится осмотр и опечатывание помещений на ночное время. Это позволяет обеспечить безопасность периметра учебных заведений. Сотрудниками МВД будет проведен дополнительный инструктаж по всем вопросам, - заявил глава Крыма.
При поступлении звонков с угрозами, по словам Сергея Аксенова, решение о дальнейших действиях будут принимать сотрудники районных отделов полиции.
- Проведут инструктаж и будет принято решение, или детей отпускают домой, или на два часа делают перерыв и продолжают обучение, - сказал Аксенов.
По мнению главы республики, ситуация изменится «с достижением целей специальной военной операции». Родителей просят набраться терпения.
Напомним, волна лжеминирований в Крыму продолжается с февраля. Неизвестные сообщают о минировании школ, детских садов, лечебных учреждений, зданий суда и торговых центров. По каждому случаю правоохранители проводят проверку.
Пик сообщений о минировании пришелся на эту неделю в Керчи. С 10 октября в школах города эвакуацию проводят каждый день. В образовательных учреждениях работают правоохранители.
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