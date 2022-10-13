«Не справилась бы без поддержки мужа»: мама из Симферополя рассказала о воспитании паллиативного ребенка, прикованного к постели

Мстислав - единственный ребенок в семье, и родители в нем души не чаят. Фото предоставлено Людмилой Овчаренко

Дети всегда остаются детьми. Для каждого родителя его ребенок - самый лучший и самый любимый. К сожалению, не каждый из них может вести полноценную жизнь - резвиться и играть, как сверстники. Тяжелые и неизлечимые болезни порой не обходят стороной даже малышей.

О том, через что приходится каждый день проходить родителям детей с паллиативным статусом, остается только догадываться. Такие ребята требуют постоянного наблюдения и особого ухода, но болезнь не делает их менее любимыми.

Только в Крыму по официальным данным более 90 семей имеют паллиативных детей. «Комсомолка» встретилась с мамой одного из особенных детишек и убедилась - любовь может преодолеть все. Практически...

Рассказываем трогательную историю 10-летнего Мстислава из Симферополя, который с рождения почти не может двигаться и разговаривать, однако выражает свои эмоции без слов.

Родители очень любят своего ребенка. Фото предоставлено Людмилой Овчаренко

В ЧЕТЫРЕХ СТЕНАХ

Поговорить с 38-летней Людмилой Овчаренко корреспондент «КП-Крым» приехала в один из частных домов Симферополя. Здесь живет самая обычная семья из трех человек - Мстислав единственный ребенок. Из-за состоянию здоровья мальчик прикован к кровати, поэтому рядом с ним постоянно находится мама. Раз в три-четыре месяца мальчику необходимо ложиться в больницу, чтобы пройти лечение, но большую часть времени Мстислав находится дома.

Семья живет так уже 10 лет - мама следит за сыном 24/7, а папа взял на себя весь остальной быт. Мальчик родился здоровым, но в первые месяцы жизни случилось кровоизлияние в мозг. Так Мстислав стал особенным, но не менее любимым.

В начале октября Мстиславу исполнилось 10 лет. Родители организовали ему мини-праздник. Фото предоставлено Людмилой Овчаренко

- Беременность проходила хорошо, роды тоже прошли без сложностей. Причину врачи не установили - это осталось загадкой и для нас. Когда Мстиславу исполнился месяц, ему сделали трепанацию черепа - кровоизлияние было обширным, и по показаниям МРТ оставалось в лучшем случае 30% мозга. Когда ему исполнилось полгода, начались приступы эпилепсии и проблемы с неврологией, - говорит Людмила.

Кормить Мстислава нужно шесть раз в день. Фото предоставлено Людмилой Овчаренко

Проблемы со здоровьем у Мстислава росли с каждым годом. В мае 2022 года ребенку сделали операцию - за счет того, что позвоночник искривлен, у него произошел вывих тазобедренного сустава, поэтому необходимо было провести операцию по его реконструкции.

- Поначалу у него были не такие сильные боли, но потом любое движение стало доставлять ему массу неудобств - я не могла ему толком подгузник даже поменять. Мы попали в неврологию для корректировки лечения, подбора противоэпилептических средств. Я рассказала о проблеме и болях на тазобедренном суставе у Мстислава. Сказала, что боли постоянные, и уже год ничего в поликлинике не могут сделать. Благодаря специалистам неврологии, нам провели операцию - после колоссальной помощи заведующей отделения неврологии, - говорит женщина.

Операцию сделали за счет государства, но ехать для этого пришлось в Санкт-Петербург - в Крыму таких возможностей нет. Как рассказывает Людмила, несмотря на сложности с дорогой, особенно с обратной - Мстислав почти полностью был в гипсе - поездка мальчику понравилась.

Как и все дети, мальчик любит смену обстановки, пусть и наблюдать ее может лишь из окна.

КАМЕРА НАД КРОВАТЬЮ

Мстислав из-за болезни прикован к кровати. Над кроватью у мальчика установлена камера - своеобразный вариант видеоняни. Поэтому отлучиться от наблюдения за сыном женщина может буквально на пару минут, и то продолжает следить за сыном на экране телефона. Ухаживать за Мстиславом родители учились «опытным путем».

Такая камера стоит над кроватью мальчика, чтобы он был под присмотром каждую секунду Фото: Ирина ГЕРЦ

- Дети ведь разные. У нас есть чат мамочек паллиативных детей, где мы делимся советами, наблюдениями. Но первоначально этого не было - до каких-то моментов мы доходили сами. Сначала нас даже врачи не понимали. Сейчас я уже сразу понимаю, чего хочет сын, - говорит женщина.

Любому человеку необходим отдых, поэтому на «посту наблюдения» Людмилу иногда заменяют муж и мама.

- Если нужно срочно куда-то выйти - закупиться в магазине, например, то за ребенком следит мама. Ей, конечно, сейчас стало тяжелее - Мстислав весит больше 20 кг. Еще Мстислав очень любит купаться, но делать это нужно вдвоем - супруг держит, а я мою. Есть, конечно, специальные удерживающие устройства для купания, но я думаю, что они сыну не понравятся - ему нужно набрать полную ванну воды, только так он чувствует себя комфортно, - отмечает Людмила.

У Мстислава есть паллиативный статус и он является подопечным Крымского детского хосписа. По словам Людмилы, так как ребенок под опекой, ежемесячно хоспис помогает необходимыми препаратами, средствами гигиены, питанием. Стоит отметить, что, после операции мальчика перевели на зондовое питание, а стоит оно тоже немалых денег. Ежедневно Мстиславу, к примеру, необходима целая банка специального питания, которая стоит больше тысячи рублей.

Кроме того, коляска, необходимая Мстиславу для того, чтобы бывать на улице, стоит порядка 300 тысяч рублей. Получить такие приспособления теоретически можно за счет государства, но мальчику они не подходят - каждую часть его тела нужно тщательно поддерживать, а таких вариантов бесплатно просто нет.

ОПОРА И ПОДДЕРЖКА

Женщина рассказывает, что она не справилась бы без мужа - все 10 лет он занимается не только обеспечением семьи, но и домашними делами.

- Если честно, последний раз готовила я как раз 10 лет назад. Муж мне сказал, что, так как я и так слежу за ребенком, то все остальное он берет на себя. Когда мы только познакомились, он умел делать разве что яичницу, а сейчас научился готовить и периодически радует меня выпечкой - торт Наполеон сам готовит. Я ему очень благодарна, - говорит женщина.

ДРУЖИЛИ СЕМЬ ЛЕТ

Сейчас Людмиле 38 лет, а ее мужу - 45. До начала отношений будущие супруги более семи лет просто дружили. Женщина признается, что ребенка хотели, но не планировали, однако, известие о пополнении муж воспринял радостно.

- Имя Мстиславу выбрал супруг, а я и не была против. Помню, когда мы выписывались из роддома, то он сказал акушерке, что через годик вернемся за вторым. Однако сами понимаете, не удалось, - говорит женщина.

ОТ ПОМОЩИ НЕ ОТКАЖУТСЯ

На вопрос о том, нужна ли Мстиславу какая-то финансовая помощь, Людмила ответила корреспонденту «КП-Крым», что они ничего не просят. Семья изредка обращается в благотворительные фонды, когда не хватает денег на приобретение дорогостоящих вещей. В прошлом году, Крымский детский хоспис подарил мальчику на день рождения видеокамеру, благодаря которой ребенок и может постоянно находиться под присмотром - даже когда мама отлучается буквально на минутку.

Мстиславу необходима специальная поддерживающая коляска, но стоит она почти 300 тысяч рублей. Фото: supportshop.ru

Чтобы Мстислав мог бывать на улице, ему необходима специальная коляска. На сайте поставщика такое приспособление стоит 279 тыс. 800 рублей. Если у вас есть возможность помочь семье мальчика, который каждый день борется за жизнь, Людмила Овчаренко будет очень благодарна.

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