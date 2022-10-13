Крымчане составили петицию с требованием не отдавать 11-месячную девочку из приемной семьи отцу, отсидевшему за наркотики

Юлия Никулина с маленькой Лизой. Фото: Юлия Никулина/Вконтакте

В Крыму собирают подписи под петицией к главе республике Сергею Аксенову с просьбой лично разобраться в ситуации со спорной опекой над 11-месячной девочкой, которую отправили в детдом после смерти матери. Обращение опубликовали днем 13 октября и всего за несколько часов подписи под ним поставили почти три сотни человек.

Напомним, решением суда семья Юлии и Юрия Никулиных, которые стали опекунами маленькой Лизы в январе этого года, должна передать ребенка биологическому отцу Роману Р. Мужчина заявил об отцовстве спустя полгода после рождения дочери, когда приемная семья из Симферополя уже готовилась дать девочке свою фамилию.

При этом Роман знал о ребенке и больше месяца жил с новорожденной Лизой и ее матерью под одной крышей. Однако, после смерти женщины, ни он, ни кто-либо из родственников не заявили о правах на ребенка. Из-за прочерка в графе «отец» в свидетельстве о рождении девочку отправили на усыновление. За восемь месяцев, которые Лиза провела у опекунов, Роман ни разу не дал знать о себе и, по словам опекунов, не проявил интерес к девочке.

По информации правозащитников, мужчина ранее был судим по статье, связанной с наркотиками, состоит на учете и злоупотребляет алкоголем.

Роман планирует сдавать часть дома в аренду Фото: Евгений СТОЯНОВ

- Общественность предполагает обоснованный риск для жизни и здоровья ребенка при передаче гражданину Роману Р., а также заинтересованность опеки в «простом» решении вопреки интересам самой малышки, халатность и превышение должностных полномочий, о чем написаны заявления в Следственный комитет,- говорится в обращении.

Роман планирует жить с дочкой в этом доме Фото: Евгений СТОЯНОВ

Стоит заметить, что корреспондент «Комсомолки» встретился с Романом. Мужчина не отрицает, что в прошлом отбывал наказание по статье, связанной с наркотиками. По ней суд приговорил его к четырем с половиной годам колонии. Подтвердил Роман и то, что состоит на учете как наркозависимый. По словам мужчины, сейчас он иногда злоупотребляет алкоголем, но перестанет это делать в случае, если ему передадут Лизу.

В настоящее время мужчина не работает, а жить собирается на деньги от сдачи жилья в аренду.

Крымчане призвали Сергея Аксенова взять ситуацию на личный контроль и содействовать тому, чтобы ребенок остался в знакомой и безопасной обстановке с приемными родителями. А также проверить законность и обоснованность действий администрации Симферополя и органов опеки в отношении малолетнего ребенка, и инициировать ограничение родительских прав биологического отца девочки.

- Уполномоченный по правам ребенка назвала данную ситуацию «законодательной коллизией» и у многих чиновников возникает искушение пойти по простому формальному пути. Но именно российские дети и семьи в это непростое время - основа государственного строя. Мы просим вас подойти к данному вопросу в частном порядке и оказать максимальное содействие в интересах ребенка,- говорится в тексте петиции, опубликованном от имени Юлии Никулиной.

Напомним, накануне ситуацию со спорной опекой 11-месячной девочки взяли на контроль в крымском региональном отделении партии «Единая Россия». В организации сообщили, что юристы партии сейчас разбираются в этом вопросе.

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