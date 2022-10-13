«Раскроем проблему одиночества»: в Крыму ищут актеров для съемок в психологической драме «Шум»

Съемки запланированы на конец октября - начало ноября. Фото: Александр Рыбин

Несколько лет назад в Крыму снимали фантастический фильм о потерянном времени. Теперь же активисты хотят прославить полуостров еще одной киноновинкой и отснять психологическую драму под названием «Шум».

- Это будет крымский артхаус в лучших его проявлениях. В проекте задействованы 800 человек со всего Крыма. Уже в субботу, 15 октября, пройдут кастинги для актеров и собеседования для съемочной группы, - рассказал КП-Крым Александр Рыбин, режиссер-постановщик и продюсер проекта. - Хочется сделать масштабный и крутой проект, создать свой продакшн киноделов и развивать в Крыму сферу киноиндустрии.

Самый первый кастинг пройдет в Симферополе в 12.00 на улице Воровского, 24. Организаторы ждут как профессиональных актеров, так и любителей. Также кастинги будут в Севастополе, Ялте, Евпатории, Феодосии.

Съемки запланированы на конец октября - начало ноября. Но многое зависит от погоды, так как часть сцен будет отснято на улице. А пока что команда формирует вызывные листы и рисует раскадровки, часть творческого коллектива еще формируется.

Сценарий психологической драмы написал житель Санкт-Петербурга Максим Журавлев. Авторы короткометражки (фильм будет длиться примерно 25 минут) хотят показать проблему положения современного человека в обществе и его одиночество при обилии социальных связей.

- Сейчас, когда внешний комфорт и благополучие кажутся достигнутыми, остро ставится вопрос о внутреннем состоянии человека, о его психологическом здоровье и все больше людей обращаются за помощью к психологам. Загадка такого положения вещей приоткрывается благодаря раскрытию личностных конфликтов героев фильма, - поясняет основную задумку Александр Рыбин.

В центре сюжета - психолог Евгений. В его жизни все размеренно - сон, пробуждение в одно и то же время, завтрак, поездка в одном и том же автобусе, работа и ужины с семьей по вечерам. Второй персонаж - молодой человек, который ходит на прием к Евгению. Его монологи раскроют проблемы, созвучные молодежи. Развязка, как обещает режиссер-постановщик, будет неожиданной.

Часть средств для съемок нового кино Александр Рыбин собрал сам, остальные деньги он планирует собрать с помощью краудфандинга - пожертвований от людей, которые хотят поддержать проект.

Как только работа над фильмом будет полностью завершена, «Шум» планируют не только выложить в соцсетях, но и организовать показ в одном из местных кинотеатров.

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