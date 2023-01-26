Суд скостил на два месяца срок крымчанину, избившему до смерти знакомого на кладбище из-за женщины

Приговор вступил в законную силу Фото: Алексей БУЛАТОВ

Верховный Суд Крыма смягчил наказание 26-летнему крымчанину, который получил пять лет колонии за причинение смерти знакомому по неосторожности. Об этом сообщает пресс-службе суда.

Напомним, инцидент произошел 1 мая 2022 года в неформальной обстановке - на кладбище в Армянске. Что там делали подвыпившие мужчины не уточняется, но причиной конфликта, как выяснилось, стала пострадавшая от рукоприкладства женщина. Пострадавший пошел было в бой на оппонента с газонным столбиком, венчала который металлическая табличка, но просчитался и после нескольких ответных ударов улетел в глубокий нокаут. Ударившегося о бетон головой знакомого подсудимый еще несколько раз ударил по туловищу и голове, после чего бросил умирать на месте. Спустя две недели потерпевший скончался в больнице от полученных травм.

Суд первой инстанции приговорил крымчанина к пяти годам лишения свободы. Тогда мужчина признал вину, но лишь частично. Суд же второй инстанции учел, что потерпевший начал конфликт первым, представляя физическую угрозу, потому решил смягчить приговор на два месяца.

- Назначенное осужденному наказание было смягчено до 4 лет и 10 месяцев лишения свободы. В остальной части приговор суда первой инстанции оставлен без изменения. Приговор вступил в законную силу, - говорится в сообщении.

​Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Евпаториец, убивший собутыльника отверткой, получил 7 лет колонии

Он нанес потерпевшему не менее десяти ударов отверткой в грудь (подробнее)