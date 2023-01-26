Крупнейший крымский банк выдал больше 500 миллионов рублей в качестве кредитов на строительство домов в 2022 году

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Крымчане продолжают пользоваться возможностью оформления кредитов для индивидуального жилого строительства. О том, что нужно отработать механизм кредитования ИЖС в Крыму, заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин во время рабочей поездки в Симферополь два года назад. Он отметил, что ипотечное кредитование на строительство домов нужно поддерживать и на полуострове, и по всей стране.

Проект по ипотечному кредитованию ИЖС крымский банк РНКБ запустил уже весной 2021 года. По условиям новой ипотечной программы, заемщик может оформить кредит на покупку земельного участка со строительством жилого дома. Также банк может выделить средства только на строительство дома по типовым проектам застройщика на том земельном участке, что находится в собственности у заемщика. Важный момент – земельный участок не должен быть обременен правами третьих лиц и не должен находиться под арестом. Кроме того, нельзя брать кредит на ИЖС на участке, где уже построено или строится некое здание, сооружение.

Средства клиента защищены с помощью аккредитива. То есть застройщик получит средства заемщика только после того, как будет выполнен определенный этап строительства дома.

В РНКБ сообщили, что по итогам 2022 года были выданы ипотечные кредиты на ИЖС на общую сумму 526 миллионов рублей. Средний чек такого кредита – 4,3 миллиона рублей. Чаще всего заемщики оформляют кредиты, чтобы построить дом в Симферопольском районе площадью от 80 до 100 квадратных метров.

На сегодняшний день РНКБ – ключевой банк в Крыму и Севастополе, который запустил специальную программу для кредитования ИЖС в регионе. Большинство кредитов на строительство домов выдаются в рамках госпрограмм льготного кредитования. Так, по программе «Господдержка» ставка по кредиту стартует от 7%, по программе «Семейная ипотека» - от 5%, а по «Сельской ипотеке» - от 3%. Кроме того, при оформлении 20% таких кредитов используются средства материнского капитала.

По программе РНКБ на строительство дома можно взять кредит от 600 тысяч рублей. Максимальная сумма заемных денег не ограничена, за исключением тех случаев, когда клиент оформляет кредит по одной из программ господдержки. Кредит можно оформить на срок от 3 до 25 лет. Подать заявку на кредит можно онлайн. Банк принимает решение быстро, от одной минуты. Уведомление направляется заемщику SMS-сообщением и на электронную почту, с указанием максимально возможной суммы кредита. Если решение будет положительным, с клиентом свяжется сотрудник банка и объяснит, что нужно делать дальше. Если же банк не одобрил заявку, нужно проверить кредитную историю и погасить просрочки, пени и штрафы, касающиеся других долгов.

С подробными условиями программы и списком аккредитованных застройщиков можно ознакомиться на сайте банка в разделе «Ипотека» – «Строительство жилого дома».

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