Стало известно, за что Эйваз Умеров избил своего подчиненного, когда был заместителем главы Судака

общественнику грозит наказание в виде лишения свободы от трех до 10 лет. Фото: Эйваз Умеров / ВК

Крымского общественника и бывшего заместителя главы администрации Судака Эйваза Умерова признали виновным в превышении служебных полномочий с применением насилия. Как сообщили в пресс-службе Феодосийского городского суда, 26 января ему вынесли приговор и приговорили к трем годам колонии общего режима.

Суд установил, что все случилось одним июльским вечером еще в 2019 году во дворе администрации курортного города. В тот день обычный рабочий разговор перерос в настоящую стычку. Сначала Умеров решил потребовать от подчиненного - директора МБУ ГОС «Коммунхоз» - собрать деньги с предпринимателей и передать их на установку урн определенному поставщику. Мужчина не захотел быть участником подозрительной схемы, но экс-замглавы Судака хотел во что бы то ни стало добиться согласия коллеги. Тогда он сильно ударил своего подчиненного в голову.

- В результате действий подсудимого потерпевшему причинены телесные повреждения, которые оцениваются как причинившие легкий вред здоровью. В судебном заседании подсудимый свою вину в содеянном не признал, - отметили в пресс-службе суда.

За жестокий поступок бывшего заместителя главы Судака обвинили в превышении должностных полномочий, которые повлекли существенное нарушение прав и законных интересов граждан, с применением насилия по статье 286 УК РФ.

Умерову грозило наказание от трех до 10 лет колонии, но суд все-таки решил ограничиться мягким приговором.

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