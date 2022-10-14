Сельхозпроизводители получили 2 миллиарда рублей в качестве льготных кредитов от банка РНКБ с начала года

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Предприниматели, работающие в сфере сельского хозяйства, получили от банка РНКБ льготные кредиты на сумму 2 миллиарда рублей за девять месяцев текущего года. По данным банка, этот показатель в полтора раза выше, чем за тот же период 2021 года.

Напомним, что льготные кредиты банк выдал в рамках программы Министерства сельского хозяйства РФ (ПП РФ #1528) по сниженной процентной ставке. Как отмечают в банке, по этой программе предприниматели чаще всего оформляли краткосрочные кредиты на срок до года.

- Поддержка местных производителей, которые обеспечивают продовольствием всех жителей нашей страны, очень важна для нашего банка, - говорит вице-президент, директор Департамента корпоративного бизнеса Сергей Билецкий. - Именно поэтому мы стремимся предоставить для них максимально комфортные условия кредитования, в том числе в рамках льготных государственных программ поддержки российского бизнеса. Увеличение спроса сельхозпроизводителей на льготное кредитование очень важно для развития всего аграрно-промышленного комплекса, который оказывает существенное влияние на развитие национальной экономики.

Чаще всего, по данным РНКБ, льготные кредиты в Крыму оформляли аграрии из сферы растениеводства (в том числе виноградарства), а еще сельхозпроизводители, которые одновременно занимаются растениеводством и животноводством. На кредиты с пониженной ставкой могут также рассчитывать граждане, у которых есть личные подсобные хозяйства, отнесенные к малым формам хозяйствования.

КСТАТИ

С мая текущего года РНКБ начал прием заявок по ипотечной программе «Сельская ипотека». Клиенты могут получить кредит под 3% на покупку жилого дома или земельного участка для строительства дома в сельской местности.