Учитель из Крыма поедет смотреть на запуск ракеты на космодроме «Байконур»

Ролан Абджемелов - учитель математики из села Столбовое Джанкойского района. Фото: Центр управления регионом

Учитель математики из Крыма Ролан Абджемелов выиграл поездку на космодром «Байконур». Педагог участвовал во всероссийском конкурсе «Учитель года России» и стал победителем специальной номинации «Через знания в космос».

- Я очень рад, что мне посчастливилось стать обладателем номинации от корпорации «Роскосмос» и выиграть поездку на самый большой в мире космодром «Байконур», - поделился впечатлениями Ролан Абджемелов. - Я буду там с 20 по 26 октября и стану свидетелем запуска космической ракеты.

Учитель математики отметил, что атмосфера в конкурсе была более дружеской, чем сопернической. Преподаватели смотрели друг на друга как на конкурентов только на первом онлайн-эфире.

- Но при очной встрече, буквально за час, почувствовали себя друзьями, которые знакомы сто лет. Скажу больше, наш чат участников не смолкает круглые сутки из-за разных часовых поясов до сих пор. Мы все время общаемся и что-то обсуждаем, - поделился крымчанин.

По словам Ролана Абджемелова, самым сложным испытанием было преодоление страха выступления перед большим количеством людей. Крымчанин подчеркнул, что членами жюри были абсолютные победители прошлых лет. А еще напряжения добавило то, что он был лицом всех педагогов Крыма. В финале Ролан Абджемелов провел открытый урок урок математики для тюменских шестиклассников.

Напомним, в этом году всероссийский конкурс «Учитель года России» проводился в 33-й раз. В этом году участие приняли 88 педагогов из 885 регионов России. Также за победу боролись учителя из ЛНР, ДНР и Венгрии.

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