Бросил «Вызов»: скрипач из Севастополя принял участие в реалити-шоу на федеральном канале

Матвей Блюмин (слева) и подумать не мог, какие испытания ждут его на телепроекте. Фото: шоу "Вызов"

На телеканале ТНТ в субботу, 15 октября, стартовало новое шоу «Вызов». В испытаниях на выносливость и интеллект участвуют звезды шоу-бизнеса и звезды из мира науки, музыки и литературы, математики и биологии. Битва будет не из легких, создатели шоу подготовили героям непростые задачи, ведь на кону ни много ни мало - 10 миллионов рублей.

Съемки шоу проходили в Карелии, а одним из участников федерального проекта стал и музыкант из Севастополя Матвей Блюмин. 18-летний скрипач-виртуоз попал в команду «Интеллектуалы» вместе с 11 другими одаренными молодыми людьми. Об участии юноши в телепроекте сообщил и губернатор города-героя Михаил Развожаев. В своем Tg-канале он призвал севастопольцев «поболеть за Матвея».

Ранее на радио «КП» Матвей Блюмин делился впечатлениями об участии в шоу «Вызов». Как рассказывал парень, пригласили поучаствовать в проекте его буквально за пару месяцев до его начала. При этом он и подумать не мог, какие испытания ожидают участников.

- Помню, мы стоим на старте первого испытания, я еще не понимаю толком, что нужно делать, что сейчас будет. Прозвенел марш, мы помчались, и я тогда понял, что это вообще не то, к чему я был готов. Нужно было выполнять сложные физические задания, - отметил Матвей.

Севастопольский музыкант успешно справился с первым испытанием. Фото: скриншот из шоу "Вызов"

Молодого человека также и впечатлил список участников. Причем, о том, кто будет его «коллегами по проекту» севастопольский музыкант узнал только за неделю до старта.

- Это же блогеры-миллионники! Также есть математики, шахматисты, физики-ядерщики… и я, музыкант, скрипач, - скромничает молодой человек.

На данный момент вышла только одна серия телепроекта. В ней Матвей пока не успел раскрыться как герой, однако, успешно справился с первым испытанием.

Стоит отметить, что заглавную песню для нового шоу написал и исполнил патриотический музыкант SHAMAN, который сейчас находится на пике славы. В середине августа певец выступил на площадке фестиваля «Таврида.Арт» в Крыму, а позже вернулся на полуостров с сольными концертами. В беседе с журналистами SHAMAN признался - в Крым он еще обязательно не раз вернется. Что неудивительно - поклонников у исполнителя здесь хоть отбавляй.

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