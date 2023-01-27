Керченская паромная переправа приостановила работу из-за сильного тумана с утра 27 января

Утром 27 января по Керченскому проливу действовало штормовое предупреждение Фото: Евгения ГУСЕВА

С утра пятницы паромная переправа приостановила работу ввиду непогоды, сообщается в официальном Tg-канале Оперштаба Краснодарского края. Очередь на переправу со стороны материка выросла до 173 автомобилей.

- С утра 27 января паромная переправа приостановила работу по погодным условиям – из-за сильного тумана в районе пролива, - говорится в сообщении.

Отмечается, что на накопительной парковке в поселке Ильич в очереди находятся 173 транспортных средства. В основном грузовики с продуктами питания и товарами первой необходимости.

Напомним, утром 27 января по Керченскому проливу действовало штормовое предупреждение. Как сообщали ранее в пресс-службе Минтранса РФ, с начала работы Керченской паромной переправы через пролив в обе стороны перевезено 72 860 пассажиров, 55 041 единица автотранспорта и 6 101 ж/д вагон.

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