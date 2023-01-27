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Общество27 января 2023 7:41

Керченская паромная переправа приостановила работу из-за сильного тумана с утра 27 января

Автомобильная очередь со стороны материка выросла до 173 машин
Екатерина НАЗАРОВА
Утром 27 января по Керченскому проливу действовало штормовое предупреждение

Утром 27 января по Керченскому проливу действовало штормовое предупреждение

Фото: Евгения ГУСЕВА

С утра пятницы паромная переправа приостановила работу ввиду непогоды, сообщается в официальном Tg-канале Оперштаба Краснодарского края. Очередь на переправу со стороны материка выросла до 173 автомобилей.

- С утра 27 января паромная переправа приостановила работу по погодным условиям – из-за сильного тумана в районе пролива, - говорится в сообщении.

Отмечается, что на накопительной парковке в поселке Ильич в очереди находятся 173 транспортных средства. В основном грузовики с продуктами питания и товарами первой необходимости.

Напомним, утром 27 января по Керченскому проливу действовало штормовое предупреждение. Как сообщали ранее в пресс-службе Минтранса РФ, с начала работы Керченской паромной переправы через пролив в обе стороны перевезено 72 860 пассажиров, 55 041 единица автотранспорта и 6 101 ж/д вагон.

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