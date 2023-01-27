Работа Керченской паромной переправы возобновлена после непогоды 27 января

Работа Керченской паромной переправы возобновлена Фото: Евгения ГУСЕВА

Работа Керченской паромной переправы возобновлена после временной приостановки, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Республике Крым.

- По состоянию на 27 января движение паромов на Керченской паромной переправе осуществляется в штатном режиме, - говорится в сообщении.

Напомним, утром 27 января работы паромов была временно приостановлена ввиду сильного тумана. Отмечается, что на накопительной парковке в поселке Ильич в очереди находятся 173 транспортных средства. В основном это грузовики с продуктами питания и товарами первой необходимости.

Утром по Керченскому проливу действовало штормовое предупреждение. Как сообщали ранее в пресс-службе Минтранса РФ, с начала работы Керченской паромной переправы через пролив в обе стороны перевезено 72 860 пассажиров, 55 041 единица автотранспорта и 6 101 ж/д вагон.

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