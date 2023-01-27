Присяжные признали крымчанина виновным в убийстве 86-летней пенсионерки

На основании вердикта присяжных суд вынесет приговор Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Верховном суде Крыма присяжные вынесли обвинительный вердикт по уголовному делу 37-летнего жителя Симферопольского района, обвиняемого в убийстве 86-летней пенсионерки. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Крым.

Напомним, инцидент произошел в селе Маленьком в мае прошлого года. Нетрезвый мужчина заявился домой к пенсионерке и стал требовать у нее 500 рублей. Получив отказ, он взял в коридоре металлический колпак от газового баллона и несколько раз ударил им женщину по голове. После этого он взял 146 тысяч рублей, принадлежавшие пенсионерке, и попытался убежать, однако был пойман соседями. Старушку доставили в больницу, где она скончалась от полученной черепно-мозговой травмы.

– Присяжные сочли подсудимого виновным в совершении убийства и разбоя, – говорится в сообщении прокуратуры.

На основании вердикта присяжных суд вынесет приговор.

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