В Севастополе ищут родителей ребенка, упавшего в колодец

Место инцидента огородили лентой, а колодец закрыли бетонной плитой Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Севастополе ищут родителей мальчика, который сегодня утром провалился в люк. Неизвестно, все ли с ребенком в порядке, так как, по словам исполняющего обязанности замгубернатора города Евгения Горлова, в больнице и «скорой» о подобном инциденте не слышали.

- Сегодня утром увидел информацию в соцсетях о том, что ребенок провалился в люк, - сообщил Горлов, показывая на место ЧП. - Люк уже огорожен по моему поручению и на него положили бетонную плиту. На данный момент пытаемся найти семью - хочу подъехать и узнать, как чувствует себя ребенок.

Фото: Евгений Горлов/Tg/скриншот из видео

После инцидента Горлов дал поручение коммунальным организациям Севастополя проверить все люки на подконтрольных им участках, чтобы предотвратить подобные случаи. Также он обратился ко всем родителям с просьбой объяснить детям, что по люкам ходить опасно.

- Случай неприятный и со своей стороны я еще раз поручу проверить все люки города. Они принадлежат разным собственникам, но работа будет сделана, чтобы исключить повторение подобных происшествий, - подчеркнул он.

Чиновник попросил родителей мальчика связаться с ним в комментариях.

- Если нужна помощь, обязательно поможем, - заявил он.

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