В покрывшуюся нефтяными пятнами речку в Керчи высыпали сорбенты, которые впитают вредные выбросы

В реу Мелек-Чесме, котрая протекает в центре Керчи, высыпали 90 килограммов сорбента. Фото: Администрация Керчи/Вконтакте

Керченскую речку Мелек-Чесме, которая две недели назад покрылась пеной неизвестного происхождения и нефтяными пятнами, пытаются очистить от загрязнений. В русло реки высыпали 90 килограммов сорбента. Он должен поглотить вредные вещества и ускорить процесс восстановления экологии водоема. Как заверили в администрации города, поверхность реки в итоге должна стать кристально чистой.

- Была поставлена задача обработать речку от остатков так называемых радужных пятен, от остатков нефтепродуктов, которые сюда затянуло, и которые ранее уже обрабатывали сорбентом. Сейчас совместно с экологами и представителями завода «СРЗ» (судоремонтный завод- прим. Ред) дополнительно обработали биологическим сорбентом,- сообщил первый замглавы администрации Керчи Олег Шевченко.

Река должна полностью очиститься. Фото: Администрация Керчи/Вконтакте

Как уверяют специалисты, подобный биосорбент абсолютно безвреден для птиц и всей живности, которая обитает в реке.

- Состояние главной реки города на постоянном контроле экологов и администрации,- заверили власти города.

Локализацию нефтяных продуктов провели под контролем Министерства экологии и природных ресурсов Крыма. Как сообщили КП-Крым в пресс-службе ведомства, вопросом загрязнения реки в Керчи уже заинтересовалась прокуратура республики.

Мелекс-Чесме протекает в центре города. Фото: Администрация Керчи/Вконтакте

Напомним, видео, на котором виден масштаб загрязнений, местные жители ранее опубликовали в социальных сетях. Информацию об этом Минприроды передало в Рсприроднадзор.

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Информацию направили в Росприроднадзор (подробнее)