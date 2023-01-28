В Керченском проливе продолжает действовать штормовое предупреждение 28 января

По проливу введено штормовое предупреждение из-за ветра Фото: Иван МАКЕЕВ

В Керченском проливе 28 января продолжает действовать штормовое предупреждение. Об этом сообщает Министерство транспорта РФ.

Мера введена с 10 утра до конца дня из-за усиления восточного ветра.

- Согласно прогнозу Росгидромета, 28 января ветер восточный 12-15 метров в секунду, временами дождь, дымка, - говорится в сообщении Минтранса.

Отмечается при этом, что видимость в Керченском проливе на утро субботы 28 января хорошая, высота волн достигает 1 метра.

Напомним, 27 января работа Керченской паромной переправы была приостановлена из-за непогоды. Очередь на переправу со стороны материка выросла до 173 автомобилей. Однако уже к середине дня ограничения были сняты.

Как сообщают в Минтрансе России, с начала работы Керченской паромной переправы через пролив в обе стороны перевезено 73 тыс. 556 пассажиров, 55 тыс. 628 единиц автотранспорта и 6 тыс. 140 железнодорожных вагона. В то же время штатно продолжает работать движение на Крымском мосту. Недавно на переправе была завершена надвижка третьего пролета по левой стороне автомобильной части. Надвижка последнего пролета запланирована на 31 января.

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