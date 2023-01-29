Крымский мост перекроют 31 января на время надвижки последнего, четвертого, пролета

8 октября на Крымском мосту произошло ЧП, в результате которого обрушилась часть конструкций транспортного перехода. Фото: Марат Хуснуллин/Tg

В ночь на 31 января автомобильное движение по Крымскому мосту будет приостановлено на время проведения очередного этапа восстановительных работ.

- 30 января в 23:00 на автоподходах к Крымскому мосту будут введены ограничения в движении транспорта с полным закрытием автодорожной части моста 31.01.2023 на период с 00.00 до 12.00 (мск) для проведения ремонтно-восстановительных работ, - говорится в сообщении.

Водителей просят заранее планировать свой маршрут, учитывая данную информацию.

Ранее зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин сообщил, что на 31 января запланирована надвижка последнего, четвертого, пролета моста. Еще несколько дней потребуется, чтобы опустить пролет в проектное положение.

- На этом основная часть восстановительных работ будет завершена. Финальный этап работ будет заключаться в устройстве деформационных швов, а также дренажа для отвода воды, - написал Хуснуллин в своем Tg-канале.

Напомним, 8 октября на Крымском мосту произошло ЧП, в результате которого обрушилась часть конструкций транспортного перехода. По данным правоохранителей, причиной стал подрыв грузовика. На время восстановительных работ была возобновлена работа Керченской паромной переправы. Перевозка автомобилей через пролив и сейчас осуществляется бесплатно.

​Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На Крымском мосту завершена надвижка третьего пролета по левой стороне автомобильной части

Надвижка последнего пролета запланирована на 31 января (подробнее)