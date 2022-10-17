Трагедия в Керченском политехническом колледже в цифрах. Четыре года спустя

Колледж полностью восстановили Фото: Архив "КП"

Ровно 4 года прошло с момента трагедии, которая произошла в Керченском политехническом колледже.

17 октября 2018 года студент четвертого курса Владислав Росляков прошел в колледж и взорвал в столовой самодельное взрывное устройство, расстрелял студентов и преподавателей, а потом совершил самоубийство.

Жертвами трагедии стали 20 человек – из них 15 студентов и пять сотрудников колледжа. 67 человек получили ранения, некоторые из них продолжают реабилитацию до сих пор. 19 октября в городе прошли похороны погибших. Проститься с ними пришли сотни человек. А спустя полгода, в июле 2019-го, скончалась, не выдержав множества операций, преподавательница Ольга Грищенко.

Больше 110 миллионов рублей было выплачено жертвам трагедии в Керченском политехе. Выплаты производились не только из резервных фондов правительства России и Совета министров Крыма, но и из фонда, аккумулировавшего безвозмездные пожертвования граждан. 19,5 миллиона в равных долях получили члены семей погибших, а 65 пострадавших - 23 миллиона рублей. 50 керчан с тяжкими увечьями и ранениями средней тяжести получили по 400 тысяч рублей. Еще 15 менее пострадавшим выплатили по 200 тысяч рублей.

27 декабря 2018 года поврежденный в результате взрыва корпус колледжа вновь принял студентов, здание частично ввели в эксплуатацию. Закрытым оставался только первый этаж, где сработало взрывное устройство.

17 января 2019 года аварийно-восстановительные работы заканчиваются, корпус открывается полностью.

17 октября 2021 года на территории Керченского городского кладбища открыли мемориал в память о погибших при взрыве и стрельбе в колледже.

Эскиз памятника утверждали родственники погибших. Фото: администрация Керчи

Больше 143 миллионов рублей было вложено в капитальный ремонт Керченского политеха. В частности, проведен ремонт кровли, фасадов, санузлов и системы отопления. Также отремонтировали актовый и спортивный залы, заменили окна. Работы производились не только в учебных корпусах, но и в общежитиях.

Фото: crimea.kp.ru

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