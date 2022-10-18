Комфортная ипотека: как выбрать выгодную программу кредитования

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Покупка недвижимости – дорогостоящее мероприятие. И люди, желающие приобрести жилье в ипотеку, стремятся выбрать наиболее выгодные банковские предложения. В этом году в Крыму открылись отделения Промсвязьбанка, и список действующих ипотечных программ для местных жителей значительно расширился. В ПСБ рассказали, какие ипотечные займы предусматривают самые низкие процентные ставки.

ЛЬГОТНЫЕ ПРОГРАММЫ

Существенно сэкономить на процентах по ипотеке можно, присмотревшись к государственным программам. В ПСБ таких предложений достаточно много. Основное, на что надо обратить внимание, - госпрограммы стоит рассматривать, если вы планируете купить квартиру в новостройке. Итак, одна из самых популярных сейчас – «Госпрограмма 2020»1. Ставка – от 6,35%, а максимальный срок кредитования – 30 лет. Ставка действует при страховании жизни и здоровья заемщика. Также нужно внести первоначальный взнос от 15%.

Парам с детьми при планировании покупки жилья в банке советуют обратить внимание на программу «Семейная ипотека»2 со ставкой от 5%. На оформление такого займа могут рассчитывать семьи, где есть ребенок 2018 года рождения либо ребенок с ограниченными возможностями младше 18 лет.

Льготная ипотека распространяется и на IT-специалистов, которым тоже доступна покупка недвижимости в ипотеку3 со ставкой 5%. Они могут рассчитывать на достаточно большую сумму кредитования: до 9 миллионов рублей для регионов, где население меньше 1 миллиона человек и до 18 миллионов рублей - для других регионов.

Еще одна категория заемщиков, для которой в ПСБ предусмотрены особенно выгодные условия ипотечных займов, – военнослужащие. Они могут приобрести квартиру, воспользовавшись программами с господдержкой «Семейная военная ипотека» и «Военная ипотека» .

ЖИЛЬЕ В НОВОСТРОЙКАХ

Если вы не попадаете под условия льготных программ, но присмотрели квартиру в новом жилом комплексе, в ПСБ действует ипотечная программа на покупку жилья в новостройке4 со ставкой от 10,3%4. А если вашего дохода недостаточно для получения нужной суммы, можно привлечь созаемщика.

А ЧТО СО ВТОРИЧНЫМ ЖИЛЬЕМ?

Покупка недвижимости на вторичном рынке5 привлекает возможностью потратить меньше средств на ремонт и отделку, если присмотреть хороший вариант. Клиенты ПСБ могут взять ипотеку под 10,5% годовых5. Для уплаты части первоначального взноса можно использовать материнский капитал.

КАК ПОДАТЬ ЗАЯВКУ НА ИПОТЕЧНЫЙ КРЕДИТ

Подать заявку на ипотеку можно на официальном сайте ПСБ, в мобильном приложении или при обращении в офис банка. Получить консультацию можно по номеру телефона 8 800 333 78 90 или в ипотечном центре.

1. Максимальная сумма кредита по «Госпрограмме 2020» определяется по региону расположения: не более 12 000 000 (включительно) для Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области; не более 6 000 000 (включительно) – для других регионов. Кредитный договор должен быть заключен по 31 декабря 2022 г. (включительно). Срок кредитования от 36 до 360 месяцев (включительно). Процентная ставка 6,35% применяется при наличии страхования. +1 % при отказе заемщика от страхования жизни и здоровья, а также страхования имущества в соответствии с требованиями банка. Первоначальный взнос составляет от 15% до 80% от стоимости приобретаемой квартиры.

2. «Семейная ипотека». Программа ипотечного кредитования для семей, в которых с 01 января 2018 года по 31 декабря 2022 года произошло пополнение (первый и /или последующий ребенок) и /или если ребенок не старше 18 лет и ему установлена категория «ребенок-инвалид». Минимальная сумма кредита - 500 тыс. рублей, максимальная - 12 млн рублей- для объектов, расположенных в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области; 6 млн рублей - для объектов, расположенных в остальных субъектах РФ. Срок кредита от 3 до 30 лет. Процентная ставка 5% применяется для работников оборонно-промышленного комплекса, получающих заработную плату на карту ПСБ, работников государственных организаций, получающих заработную плату на карту ПСБ (при условии, если организация-работодатель Заемщика расположена на территории Ставропольского края/Краснодарского края//Пермского края/республик Удмуртия/Башкортостан/Чувашия/Архангельской/Калужской/Свердловской/Астраханской/Волгоградской/Псковской/Орловской/Белгородской областей и Заемщик приобретает квартиру на территории Ставропольского края/Краснодарского края//Пермского края/республик Удмуртия/Башкортостан/Чувашия/Архангельской/Калужской/Свердловской/Астраханской/Волгоградской/Псковской/Орловской/Белгородской областей) и при покупке квартиры на территории Дальневосточного федерального округа, для остальных категорий клиентов ставка увеличивается на 0,1%.

3. Ипотека для IT-специалистов. Минимальная сумма кредита составляет 500 000 рублей, максимальная - 18 000 000 — для регионов с населением более 1 млн человек; 9 000 000 — для регионов с населением менее 1 млн человек. Срок кредита - от 36 до 360 месяцев. Процентная ставка составляет

5% годовых. Первоначальный взнос - от 15% до 80% от стоимости приобретаемой квартиры.

4. Ставка 10,3% применяется при покупке квартиры в рамках предложения «Крупная сумма» при размере первоначального взноса от 15% до 80% (включая оба значения) стоимости квартиры для всех категорий клиентов при сумме кредита: от 5,0 млн. руб. при приобретении квартиры, расположенной в Москве или Московской области; от 3,5 млн руб. при приобретении квартиры, расположенной в Санкт-Петербурге или Ленинградской области; от 2,5 млн руб. при приобретении квартиры, расположенной в других регионах. При сумме кредита менее предусмотренной предложением «Крупная сумма» для работников оборонно-промышленного комплекса, держателей зарплатных карт Банка, клиентов премиального пакета Orang Premium Club и партнеров сегмента «Platinum» ставка — 10,3% годовых; для партнеров сегмента "Gold"— ставка 10,9% годовых; для остальных категорий клиентов ставка 11,3% годовых. При размере первоначального взноса от 10 до 15% (10% включая, 15% не включая) применяется надбавка в размере 0,5 процентных пункта. Ставки применяются при условии выбора Заемщиком условий кредитования со страхованием.

5. Ставка 10,5% применяется при размере первоначального взноса от 30% до 80% (включая оба значения) стоимости квартиры для всех категорий клиентов. Ставка 10,7% годовых применяется при размере первоначального взноса от 15% до 80% (включая оба значения) для работников оборонно-промышленного комплекса, держателей зарплатных карт Банка, клиентов премиального пакета Orang Premium Club и партнеров сегмента «Platinum»; для партнеров сегмента «Gold» — ставка 10,9% годовых; для остальных категорий клиентов ставка 11,3% годовых. При размере первоначального взноса от 10 до 15% (10% включая, 15% не включая) применяется надбавка в размере 0,5 процентных пункта. Ставки применяются при условии выбора Заемщиком условий кредитования со страхованием.