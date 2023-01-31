«Ни к врачу сходить, ни на работу устроиться»: в Крыму брат с сестрой больше 20 лет живут без документов

26-летняя Зухра с самого рождения живет без единого документа. Фото: Зухра Ахмедова.

Как прожить больше 20-ти лет без единого документа на руках? Об этом не понаслышке знают Зухра и Шухрат Ахмедовы. Все, что есть у брата с сестрой – это справки из роддома, которые выдали матери при выписке. С такими бумагами родители обычно идут в орган ЗАГСа, где регистрируют новорожденного. И ребенок получает свой первый официальный документ - свидетельство о рождении (сейчас это можно сделать через портал Госуслуги).

Но тогда, во второй половине девяностых, когда на свет появилась Зухра, а потом и ее брат Шухрат, по непонятным для молодой женщины причинам, ни мать, ни отец этого не сделали. Дети не ходили в садик, а в нижнегорскую школу их приняли под честное слово родителей. Они обещали, что оформят и принесут нужные документы. Но этого так и не произошло.

Тем не менее детям помогли получить образование. На встречу пошло руководство школы, директор и сам пытался добиться оформления документов для Зухры и Шухрата. Но все тщетно: мать сильно выпивала, отец не хотел этим заниматься, сама семья считалась неблагополучной.

- Лет в 12-13 я узнала, что у нас нет свидетельства о рождении. Родители все время говорили, что сделают его. И мы верили. Но сами мы не могли заниматься этим, пока нам не исполнилось 18 лет. Отец такой человек, он всю ответственность перекладывал на мать, что она должна была этим заниматься. Говорил: «а что я сделаю?». Он не умеет писать, это тоже оправдание. Да и у мамы никаких документов нет, - рассказала КП-Крым 26-летняя Зухра.

ЖИЗНЬ БЕЗ ДОКУМЕНТОВ

После школы Зухра даже попыталась поступить в училище, но, когда там узнали, что документов у нее нет, в зачислении отказали. Долгое время, по словам девушки, она работала с отцом в пекарне, но уже полгода не может никуда устроиться. С отцом почти не общается, живет с парнем в Евпатории, он снимает жилье. Ее 21-летний брат подрабатывает на стройке, этим и зарабатывает себе на жизнь.

- Из-за отсутствия документов очень сложно жить. Невозможно даже элементарно при болезни сходить в больницу, ведь и там просят документы. Сложно снять квартиру и практически невозможно устроиться на работу, - написал КП-Крым парень.

Брат Зухры, 21-летний Шухрат, из-за отсутствия документов, не может устроится на работу, сходить к врачу и снять жилье. Фото: Шухрат Ахмедов/Вконтакте

Их отец и сам не понимает, почему так произошло. Время шло, дети учились, при необходимости посещали врачей в частном порядке. Родители, похоже, и не испытывали особых проблем из-за того, что не дали детям возможность стать полноправными членами общества.

- Я не знаю причину. Жена бегала и занималась этим, но ничего не доделала. Мы жили в гражданском браке, - рассказал Акрам.

На фоне употребления алкоголя женщина сильно заболела и уже несколько лет не живет с семьей. И, вероятно, даже не знает, как тяжело ее уже взрослым детям доказывать всем, что они существуют и имеют право на образование, медицинское обслуживание, и официальное трудоустройство. Добиться этого можно только через суд. Но пока Зухре этого не удалось: она неверно оформила заявление и не смогла оплатить госпошлину.

- В Министерстве юстиции ответили, что ЗАГС нас не регистрировал. И сказали, что надо обращаться в суд. В суде мое обращение оставили без движения из-за того, что оплатить госпошлину в банке должна я лично. А как я это сделаю, если у меня нет ни паспорта, ни ИНН? Фактически без документов я просто не существую, - рассказывает Зухра.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Ситуацию КП-Крым прокомментировал юрист Владислав Славкин. По его словам, в данном случае единственной возможностью для женщины является оплата госпошлины с помощью агентского договора. И если Зухра правильно сформулирует просительную часть заявления в суд, указав на необходимость установления самого факта ее рождения (а не регистрации, которой не было), то пазл должен сложиться.

- Я думаю, что вопрос должен решиться, если она устранит все недостатки. Суд примет исковое заявление, рассмотрит заявление с установлением факта ее рождения. Тогда в ЗАГС она принесет решение суда, где установлен факт ее рождения от конкретных родителей. В книгу актов записи внесут эти сведения. Ну а дальше все вытекающие - паспорт и прочее, – пояснил Владислав Славкин.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Конец будет только когда я юридически стану мамой малышки»: как приемная семья борется за годовалую крымчанку, которую собираются отдать отцу с темным прошлым

Мама девочки умерла, а в графе «отец» стоял прочерк (подробнее)