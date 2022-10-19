Аксенов: комендантского часа и ограничений на въезд и выезд в Крыму на данный момент не планируется

Введения комендантского часа и ограничений на въезд и выезд в Крыму на данный момент не планируется
Фото: Юлия МАРКИНА
Введения комендантского часа и ограничений на въезд и выезд в Крыму на данный момент не планируется. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
– Подчеркну, что введение комендантского часа и ограничений на въезд и выезд на данный момент не планируется, – написал он в своем телеграм-канале.
Напомним, Президент России Владимир Путин ввел средний уровень реагирования на территории восьми регионов, в том числе в Крыму. Согласно указу, опубликованному на официальном портале Правительства РФ, меры начнут действовать с сегодняшнего числа - 19 октября.
Глава Крыма отметил, что власти республики уже работают по каждому из направлений, обозначенных президентом.
– Дополнительные меры будут вводиться в случае необходимости, – подчеркнул Аксенов.
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