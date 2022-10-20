За 9 месяцев текущего года банк РНКБ выделил застройщикам около 29 миллиардов рублей в рамках проектного финансирования

Фото: Архив "КП"

Банк РНКБ за девять месяцев текущего года подписал сделки по финансированию строительных объектов на сумму 28,8 миллиардов рублей. Площадь профинансированного жилья - около 480 тысяч квадратных метров.

Сейчас на рассмотрении в банке находятся еще пять проектов общей площадью больше 148 тысяч «квадратов». Сумма финансирования - 12 миллиардов рублей.

Напомним, что проектное финансирование по ФЗ-214 было запущено в РНКБ с 2019 года. С этого момента банк одобрил и подписал 67 сделок по проектам с общей площадью больше 1,5 миллиона квадратных метров на общую сумму больше 75 миллиардов рублей.

- Основная часть этих проектов реализуется на территории Республики Крым и города федерального значения Севастополь, что само по себе является большим вкладом в экономику регионов, обеспечивает развитие новой современной инфраструктуры и создание новых рабочих мест, - говорит вице-президент – директор департамента корпоративного бизнеса РНКБ Сергей Билецкий.

КСТАТИ

Для клиентов РНКБ, приобретающих жилье в ипотеку на первичном рынке, которое строится с использование проектного финансирования банка, действуют особые условия. Скидка к ипотечной ставке составит 1%.

Кроме того, желающие купить недвижимость могут приобрести квартиры в новостройках, аккредитованных по льготной ставке от 4% а рамках льготной госпрограммы «IT-ипотека». Также действуют и другие госпрограммы: «Семейная ипотека» (от 5%), «Господдержка 2020» (от 6%). По данным РНКБ, с начала 2022 года около трети всех ипотечных кредитов выданы в рамка госпрограмм по сниженным процентным ставкам. Те, кто не попадает под льготные условия, могут рассмотреть собственные ипотечные программы РНКБ. В банке одни из самых низких ставок по ипотеке в РФ — от 8%.

СПРАВКА «КП»

Проектное финансирование стало возможным после 1 июля 2019 года, когда вступили в силу поправки к 214-ФЗ «О долевом строительстве». Этот механизм предполагает участие банка в цепочке «застройщик-покупатель». Финансовое учреждение при этом не только предоставляет средства на строительство объекта, но и оценивает, насколько рентабельным будет реализация этого проекта. Также оценивается реальность сроков, запланированных на строительство. Если строительная компания обанкротится, банк вернет гражданам деньги, размещенные на эскроу-счетах. Кроме того, застройщик больше не сможет использовать средства дольщиков для строительства объекта.