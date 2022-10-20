Банк Казани требует с администрации Симферополя 48 млн рублей

Следующее заседание по делу состоится 20 декабря Фото: Артем КИЛЬКИН

Банк Казани через суд требует с департамента капстроительства администрации Симферополя 48,2 млн рублей. Коммерческая организация требует возместить убытки по несостоявшемуся контракту, а также упущенную выгону и проценты. Такие данные содержатся в картотеке арбитражных дел республики Крым.

Иск был подан 14 октября. Согласно опубликованной информации, речь идет о муниципальном контракте, заключенном департаментом капитального строительства симферопольской мэрии и организацией «Инвест-Строй» (компания привлечена к делу в качестве третьего лица, - Прим. Ред.). Банк Казани выдал банковскую гарантию в размере 47,9 млн рублей. Однако через некоторое время департамент в одностороннем порядке отказался от контракта. Как отмечается в определении, банковская гарантия была признана недействительной.

Теперь же банк требует взыскать с мэрии Симферополя 47,9 млн, которые и были перечислены ранее, а также упущенную выгоду, проценты и возмещение госпошлины в размере 200 тыс. рублей. Итоговая сумма составляет 48,2 млн рублей.

Следующее заседание по делу состоится 20 декабря. Получить разъяснения по данному факту в пресс-службе администрации Симферополя «КП-Крым» не удалось.

- Мы не комментируем судебные вопросы, - отметили там.

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