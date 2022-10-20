Годовалая девочка погибла в жуткой аварии в Нижнегорском районе Крыма 20 октября

Фото: пресс-служба МВД по Республике Крым

Сегодня, 20 октября, в Нижнегорском районе Крыма в ДТП погибла годовалая девочка. Как сообщили в пресс-службе МВД по республике, авария произошла примерно в 10.45.

Водитель за рулем Daewoo Nexia, двигаясь по автодороге Нижнегорск-Белогорск со стороны поселка Нижнегорский, при повороте налево в сторону Желябовки не уступил дорогу автомобилю Opel Vivaro, который двигался во встречном направлении.

Годовалую девочку с травмами после ДТП успели доставить в больницу, однако спасти малышку не удалось.

- В результате ДТП малолетний ребенок 2021 года рождения от полученных травм скончался, - говорится в сообщении.

По факту ДТП республиканская прокуратура начала проверку. Как сообщили в пресс-службе ведомства, среди пострадавших также три пассажира легкового авто «Дэу Нексия».

В настоящее время сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства ДТП.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На трассе Симферополь - Судак в ДТП пострадала женщина 19 октября

С травмами ее доставили в больницу (подробнее)